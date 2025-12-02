Por primera vez, San Juan cuenta con un permiso digital de pesca deportiva: cómo funciona

El permiso para realizar la actividad de pesca deportiva en San Juan se podrá obtener de modo online por primera vez, a través de Ciudadano Digital.

Luego de la apertura de la temporada de pesca deportiva en los distintos diques de la provincia, desde la Secretaría de Ambiente informaron que, por primera vez, quienes practiquen la actividad podrán obtener su permiso de modo digital. Para gestionarlo deberán acceder a la página Ciudadano Digital . “El nuevo sistema moderniza el trámite, mejora el control ambiental y elimina el uso de papel, contribuyendo a una gestión más transparente y sustentable”, destacaron desde el área.

Según difundieron desde Ambiente, "se trata de un paso clave dentro del proceso provincial de modernización administrativa y digitalización de servicios". La medida, que entró en vigencia tendrá continuidad de manera permanente y permitirá obtener la autorización de modo online, evitando trámites presenciales y facilitando su descarga desde cualquier dispositivo.

image

“Al centralizar toda la información en una plataforma unificada, la provincia podrá conocer en tiempo real cuántas personas pescan, dónde lo hacen y en qué períodos. Estos datos resultan indispensables para planificar políticas de conservación, evaluar la presión sobre los ecosistemas acuáticos y asegurar un uso responsable de los recursos ícticos”, informaron sobre los beneficios de la nueva metodología.

Las autoridades estiman que, en esta primera etapa comprendida durante el primer semestra de 2026, habrá unos 2.000 permisos emitidos. La plataforma incluye un sistema de pago directo, a través de Plus Pagos. En tanto que, el permiso podrá ser gestionado inicialmente por personas con DNI argentino registradas en CiDi.

Por otra parte, señalaron que se mantienen los valores vigentes: $500 para el permiso diario, $1.000 para el semanal y $10.000 para el anual.

Cómo realizar el trámite

image

Los detalles sobre el desarrollo de la pesca deportiva en San Juan

La temporada de pesca deportiva fue habilitada en San Juan este 1 de diciembre. El reglamento contempla normas específicas para cada dique y embalse, con el objetivo de preservar la biodiversidad y asegurar un uso sostenible del recurso.

- En el Dique San Agustín, en Valle Fértil, se permite la extracción de hasta 10 pejerreyes y/o 5 sogyos por pescador por día.

- En el Dique Ullum, la pesca estará habilitada únicamente del 1 de diciembre al 30 de abril, con un máximo de 10 pejerreyes -diarios. El resto del año permanecerá vedado.

image

- Para Punta Negra, se autoriza la extracción de 10 pejerreyes y la pesca de una trucha con devolución obligatoria, por pescador por día, entre el 1 de diciembre y el 19 de agosto.

- En el Dique Cuesta del Viento, el límite es de 15 pejerreyes hasta el 19 de agosto. Durante la veda, se permitirá la pesca deportiva de esta especie con un máximo de 10 ejemplares diarios.