miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acuerdo federal

Ley de Glaciares bajo la lupa: cómo es el procedimiento que empuja San Juan para destrabar la minería

Los gobernadores mineros definieron el esquema para clarificar la Ley de Glaciares: un acuerdo político de gobernadores con Nación y se enviará un proyecto aclaratorio al Congreso.

Por Elizabeth Pérez
Ley de glaciares, eje de un debate que vuelve a tomar fuerza en el Congreso y define el futuro de la minería en provincias como San Juan.

Ley de glaciares, eje de un debate que vuelve a tomar fuerza en el Congreso y define el futuro de la minería en provincias como San Juan.

La discusión por la Ley de Glaciares está en el centro de la agenda minera nacional y San Juan se posicionó entre los actores clave que buscan darle una salida legislativa. Gobernadores de provincias con actividad minera consolidaron en los últimos días una estrategia de “concertación federal” para impulsar en el Congreso una ley aclaratoria, destinada a corregir los vacíos y ambigüedades que hoy traban los proyectos de inversión minera.

Lee además
El especialista Silvio Pastore se refirió a la Ley de Glaciares, los cambios que se analizan en la normativa y la situación de las formaciones de hielo en San Juan.
Punto de vista

El glaciólogo más famoso de San Juan habló sobre la Ley de Glaciares y la injerencia de las provincias
Josemaría es uno de los proyectos que está ubicado en el ojo de la tormenta. 
Punto por punto

Los votos de los legisladores peronistas de San Juan para la Ley de Glaciares: un sí, una duda y silencio

El acuerdo político –cuyo borrador está avanzado- se hará entre gobernadores con la Nación para presentar el proyecto de ley aclaratoria. San Juan ha aportado aspectos técnicos y está acelerando gestiones en Buenos Aires, según aseguró el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

Justamente este miércoles viajaron a Buenos Aires el gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea y el propio Fernández. Sin embargo, aclaró que la visita no implica una reunión formal de gobernadores para cerrar el texto, aunque se espera que el tema esté presente en los ámbitos que compartirán.

“Vamos a participar en una cena de un medio especializado en minería en el Golden Center y allí seguramente el tema va a sobrevolar, pero esto es algo que hace rato se viene tratando y está muy avanzado”, indicó.

La expectativa compartida entre las provincias es que la ley aclaratoria pueda ingresar al Congreso antes de fin de año, para luego atravesar el proceso legislativo habitual. No se proyecta un tratamiento exprés, sino el camino normal de cualquier proyecto de ley en Diputados y Senadores.

Tiempo de San Juan elaboró una nota contando cómo votarán los legisladores sanjuaninos, especialmente los de la oposición pertenecientes al Partido Justicialista.

El procedimiento: una ley

En un principio, el propio presidente Javier Milei había anticipado la posibilidad de resolver el tema mediante un decreto. Sin embargo, los gobernadores y la Casa Rosada terminaron inclinándose por un camino distinto: una ley, más lenta pero más sólida jurídicamente, y capaz de evitar futuras judicializaciones.

El mecanismo elegido es de la Concertación Federal, que está previsto en la Constitución y consiste en un acuerdo directo entre los gobernadores y el Presidente para habilitar el ingreso del proyecto al Congreso. Según indicaron fuentes oficiales, existe ya un “avance importante en el documento” que define los puntos centrales de la propuesta.

El objetivo: aclarar, no modificar

Un punto clave es que el texto no pretende modificar o reformar la Ley de Glaciares, cuyo propósito original, que es la protección de glaciares y geoformas glaciares; seguirá intacto. La intención es aclarar, no flexibilizar, insisten en el gobeirno. Entre los aspectos que la ley aclaratoria pretende resolver está lo siguiente:

  • Definiciones más precisas: la norma actual contiene conceptos amplios que, en la práctica, incluyen zonas que no tienen glaciares, pero sí actividad minera preexistente. El objetivo es delimitar correctamente qué se entiende por actividad periglacial y qué geoformas corresponden realmente a la protección estricta. Lo que se busca es determinar con claridad el objeto protegido. Provincias y expertos coinciden en que la definición actual del “ambiente periglacial” es demasiado extensa y provoca interpretaciones que congelan zonas de exploración aun sin presencia de hielo.
  • Ratificar la potestad provincial sobre sus recursos: el proyecto busca incorporar una precisión clave: que, dentro del marco ambiental, la decisión sobre el aprovechamiento de los recursos naturales sigue siendo facultad exclusiva de las provincias, tal como establece la Constitución.

La urgencia minera

La necesidad de esta aclaración legal está íntimamente ligada a la parálisis de los proyectos mineros de gran escala, como son Pachón, Altar, Vicuña y Los Azules en San Juan, que han sido repetidamente mencionados por las autoridades provinciales. No se arriesgaran esas enormes inversiones si no se clarifica la Ley de Glaciares.

Temas
Seguí leyendo

Tras nuevas pruebas, Ambiente descarta contaminación de agua en Jáchal y Cuesta del Viento

Marchas y contramarchas: un nuevo capítulo en el caos político en Calingasta por el camino minero de Hualilán

Calingasta y un giro inesperado por la ruta de Hualilán: del choque político al acuerdo exprés para definir el camino a Casposo

Mendoza da media sanción al proyecto San Jorge en medio de fuertes protestas ambientales

Hualilán: crece la expectativa por la definición de nuevas rutas para mover el mineral de Ullum a Calingasta

El país africano que llevó a Barrick al límite: del embargo de oro y las detenciones, a firmar la paz

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

IPEEM, deber vs. impunidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los análisis del CIPCAMI determinaron que el agua del río Jáchal y del Dique Cuesta del Viento no presenta contaminantes críticos ni valores por encima de los límites oficiales.
Informe oficial tras el hallazgo en Cuesta del Viento

Tras nuevas pruebas, Ambiente descarta contaminación de agua en Jáchal y Cuesta del Viento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

El casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana
Imágenes

Glamour, playa y mucho amor: el casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana

Te Puede Interesar

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering
Testimonio

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! Cefe y su terrorífico prontuario
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! "Cefe" y su terrorífico prontuario

Ley de glaciares, eje de un debate que vuelve a tomar fuerza en el Congreso y define el futuro de la minería en provincias como San Juan.
Acuerdo federal

Ley de Glaciares bajo la lupa: cómo es el procedimiento que empuja San Juan para destrabar la minería

Preocupación en Pedernal por una ola de perros envenenados
Investigación

Preocupación en Pedernal por una ola de perros envenenados

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos
Video

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos