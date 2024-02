Cómo van a votar la Ley de Glaciares los diputados nacionales del PJ de San Juan

El diputado nacional Walberto Allende fue el único que se refirió al tema, pero para explicar que la norma ha sufrido tantas modificaciones que el cuerpo legislativo aún no ha recibido el dictamen final –es decir, la letra chica que se votará mañana- y que no sabe cómo ha quedado finalmente redactado ese artículo. “Había reclamos de los grupos ambientalistas en el Congreso para que no se trate ese artículo primero, y luego para que no se modifique la definición de glaciar y periglaciar, por lo tanto, no sabemos aún como ha quedado”, dijo al ser consultado.

De todos modos, adelantó que “vamos a resolver lo que sea mejor para San Juan, y actuar en consecuencia a como hemos venido trabajando fuertemente por la minería, con estricto cumplimiento de las normas ambientales”.

Los otros diputados peronistas, Jorge “Coqui” Chica y Fabiola Aubone hasta ahora están en silencio y participando en reuniones con sus allegados políticos apra definir este y otros temas.

En realidad, todos se están manejando con mucha cautela en este tema, porque no quieren que se generalice un concepto erróneo de que estos cambios en la ley de Glaciares solo favorecen a la minera Barrick y a San Juan, tal como algunos grupos ambientalistas quieren instalar. En el sector se habla de que estos cambios a la norma vigente beneficiarán a todo el conjunto de la minería nacional y el sector privado cruza los dedos para que esto se entienda así.

No obstante, desde los grupos ambientalistas han tildado de “Interbloque Barrick Gold” a los diputados de distintos bloques de provincias mineras que se están juntando para avanzar en el tratamiento de la Ley Ómnibus que modifica la Ley de Glaciares, tal como difundió hoy el diario Clarín.

En San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes, es una de entidades que se oponen a los cambios y le ha enviado notas a los 6 diputados por San Juan para solicitarles que impidan que la ley de Protección de Glaciares y Periglaciares sea modificada, apoyando la moción de que se mantenga tal como está hasta ahora.

La actual Ley de Glaciares

La Ley 26.639 de Glaciares data del 2010, y fue impulsada originalmente por el diputado Miguel Bonasso, vetada luego por Cristina Fernández de Kirchner y luego reimpulsada por el kirchnerista Daniel Filmus.

Hubo una catarata de acciones judiciales, no solo de empresas mineras sino tambien del gobierno de San Juan, pero en junio de 2019, la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. Ese fallo significó un freno para la industria minera y para el Gobierno nacional, que en ese momento buscaban, como ahora, modificar la ley para dar luz verde a nuevos proyectos.

Veladero en Iglesia es un proyecto que busca expandirse hacia el norte, pero no puede hacerlo por esta normativa vigente. Como ella, cientos de otros proyectos en San Juan, Catamarca, Salta y el sur del país, están muy limitados.