miércoles 3 de diciembre 2025

Informe oficial tras el hallazgo en Cuesta del Viento

Tras nuevas pruebas, Ambiente descarta contaminación de agua en Jáchal y Cuesta del Viento

Los análisis del CIPCAMI y del Parque de la Biodiversidad confirmaron lo dicho a principio de mes: que la mortandad de peces fue natural. No hay contaminantes críticos ni valores por encima de los límites oficiales en el agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los análisis del CIPCAMI determinaron que el agua del río Jáchal y del Dique Cuesta del Viento no presenta contaminantes críticos ni valores por encima de los límites oficiales.

Los análisis del CIPCAMI determinaron que el agua del río Jáchal y del Dique Cuesta del Viento no presenta contaminantes críticos ni valores por encima de los límites oficiales.

Dos nuevos informe técnicos oficiales realizados en el río Jáchal y en el dique Cuesta del Viento volvieron a descartar contaminación del agua con lo cual se demuestra que los peces muertos encontrados en las orillas del Dique Cuesta dl Viento responden a causas naturales.

Así lo indican los resultados de las muestras analizadas por el Laboratorio CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial), que fueron enviados este miércoles por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Jáchal.

Los resultados en el agua

Estos estudios fueron solicitados por Ambiente con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el Dique Cuesta del Viento el pasado 4 de noviembre y colaborar con la investigación en curso.

  • El primero de los informes corresponde al análisis de los monitoreos realizados durante el año 2025 en la cuenca del río Jáchal, en cuatro zonas: Río Las Taguas, previo confluencia Arroyo Turbio; Río la Palca, aguas arriba confluencia Río Blanco; Río Jáchal, aguas abajo dique Cuesta del Viento; y Río Blanco previo confluencia con Río la Palca. En los mismos no se registraron valores superiores a la Línea Base Ambiental determinada por CIPCAMI, en base a datos históricos de la cuenca.
  • En el segundo informe, se detallan a los resultados de un monitoreo realizado el 5 de noviembre en distintos puntos estratégicos: Río Jáchal aguas abajo del Dique Cuesta del Viento; Embarcadero del Dique Cuesta del Viento; Río Iglesia previo a su desembocadura en el dique; y Embarcadero Náutica, junto a la playa Lamaral, también en Cuesta del Viento.

Los análisis determinaron que no se detectaron valores superiores a los niveles guía en ninguno de los parámetros evaluados en campo para todos los puntos. Un dato clave aportado por las autoridades es que no se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos en ninguna de las zonas.

Además, la Secretaría solicitó al laboratorio los datos históricos de monitoreos correspondientes a la Cuenca del Río Jáchal – Cuesta del Viento 2025, los cuales fueron adjuntados al informe remitido a la UFI.

También se enviaron los informes realizados por el Área Técnica de la Dirección de Conservación, elaborados tras las inspecciones efectuadas los días 20 y 26 de noviembre, con el fin de aportar todos los antecedentes ambientales pertinentes para la investigación.

En Veladero

En paralelo, se informó sobre el Monitoreo Participativo en la mina Veladero, realizado el 27 y 28 de noviembre junto a vecinos de Jáchal e Iglesia, autoridades y especialistas de la UNSJ. Los resultados preliminares confirmaron nuevamente valores normales y consistentes con la línea de base ambiental.

Con estos estudios se busca descartar las dudas y temores que surgieron por un eventual impacto de la actividad minera en la zona.

