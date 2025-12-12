sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Baja

Ricardo Martínez dejó su cargo en Gualcamayo

El empresario dejó de cumplir funciones como Director Ejecutivo de Minas Argentinas este viernes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-12 at 10.02.20 PM

El empresario minero Ricardo Martínez dejó de cumplir funciones este viernes como Director Ejecutivo de Minas Argentinas, la empresa a cargo del proyecto Gualcamayo. La salida fue confirmada oficialmente por la compañía y también por el propio Martínez, quien lo anunció mediante una publicación en Linkedin.

Lee además
fiscal general dio el primer golpe en la mesa: borro de un plumazo la polemica de jimmy con el complejo forense
¿Fin a la puja?

Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
argentina se opuso a la explotacion petrolera britanica e israeli en malvinas
Diplomacia

Argentina se opuso a la explotación petrolera británica e israelí en Malvinas

Gualcamayo es el principal emprendimiento minero con asiento en el departamento Jáchal y, tras una etapa de cierre, avanzó en el desarrollo del proyecto de carbonatos profundos. En ese marco, la compañía presentó una solicitud para acceder al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aunque posteriormente decidió modificarla. Además de la actividad minera, el proyecto prevé inversiones en los sectores inmobiliario y fotovoltaico.

Tras la salida del ejecutivo, Minas Argentinas destacó su gestión al señalar que Martínez dejó la empresa “luego de un período de gran crecimiento y consolidación”. En el comunicado, la firma remarcó que el empresario desempeñó “un rol clave en la recuperación y el fortalecimiento de Gualcamayo tras la adquisición por parte de Eris LLC”, y valoró su aporte al proceso de reorganización y expansión del proyecto.

Por su parte, Martínez se despidió con un mensaje publicado en la red social LinkedIn, en el que indicó que “se completa un nuevo ciclo” de su carrera en la minería. Allí agradeció a quienes formaron parte del proceso y destacó el trabajo realizado para reencauzar el proyecto “en un camino virtuoso de crecimiento, renovación de objetivos y ampliación de recursos y reservas minerales”, con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción y fortalecer la cadena de valor local y regional, además de generar expectativas sociales en las comunidades vinculadas a la actividad.

Seguí leyendo

Una kirchnerista cuyana que sonaba para la Corte juró en el Consejo de la Magistratura

Cristian Andino integrará a una comisión picante y tendrá como asesora una ex funcionaria de Rawson

Un libertario de peso rechazó una candidatura de Dante Gebel, el pastor evangelista que coquetea con el sueño presidencial

Con lista única, Foecyt renovó autoridades en San Juan

La UCR eligió como nuevo presidente a un joven intendente santafesino

Milei le bajó el precio a la protesta de la CGT por la reforma laboral

Sturzenegger confirmó que la reforma laboral afectará a todos los empleos, no sólo a los nuevos

El Gobierno de Milei, obligado a aplicar de manera inmediata la ley de emergencia en discapacidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un libertario de peso rechazo una candidatura de dante gebel, el pastor evangelista que coquetea con el sueno presidencial
Polémica

Un libertario de peso rechazó una candidatura de Dante Gebel, el pastor evangelista que coquetea con el sueño presidencial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

La movida tropical se llenó de tristeza al enterarse del fallecimiento del cantante del grupo Alazán.
Deceso

Dolor en la movida tropical por la muerte del cantante de un reconocido grupo

Te Puede Interesar

Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
¿Fin a la puja?

Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Clima

Sábado con sol y altas temperaturas en San Juan

Imagen ilustrativa
Una hija en la mira

Le fracturó la cara a su madre y ahora pagará $40.000 y trabajará gratis para zafar de la causa penal

Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación. video
Tiempo Pregunta

A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.
Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas