Ricardo Martínez dejó su cargo en Gualcamayo

El empresario minero Ricardo Martínez dejó de cumplir funciones este viernes como Director Ejecutivo de Minas Argentinas, la empresa a cargo del proyecto Gualcamayo. La salida fue confirmada oficialmente por la compañía y también por el propio Martínez, quien lo anunció mediante una publicación en Linkedin.

Gualcamayo es el principal emprendimiento minero con asiento en el departamento Jáchal y, tras una etapa de cierre, avanzó en el desarrollo del proyecto de carbonatos profundos. En ese marco, la compañía presentó una solicitud para acceder al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aunque posteriormente decidió modificarla. Además de la actividad minera, el proyecto prevé inversiones en los sectores inmobiliario y fotovoltaico.

Tras la salida del ejecutivo, Minas Argentinas destacó su gestión al señalar que Martínez dejó la empresa “luego de un período de gran crecimiento y consolidación”. En el comunicado, la firma remarcó que el empresario desempeñó “un rol clave en la recuperación y el fortalecimiento de Gualcamayo tras la adquisición por parte de Eris LLC”, y valoró su aporte al proceso de reorganización y expansión del proyecto.

Por su parte, Martínez se despidió con un mensaje publicado en la red social LinkedIn, en el que indicó que “se completa un nuevo ciclo” de su carrera en la minería. Allí agradeció a quienes formaron parte del proceso y destacó el trabajo realizado para reencauzar el proyecto “en un camino virtuoso de crecimiento, renovación de objetivos y ampliación de recursos y reservas minerales”, con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción y fortalecer la cadena de valor local y regional, además de generar expectativas sociales en las comunidades vinculadas a la actividad.