viernes 12 de diciembre 2025

La UCR eligió como nuevo presidente a un joven intendente santafesino

El dirigente es un hombre del espacio político del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Se impuso tras la negativa de algunos históricos de suceder a Martín Lousteau.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por el plenario nacional reunido en la sede del comité, ubicada en el barrio de Congreso. Chiarella, quien reemplaza a Martín Lousteau, se convierte así en el presidente del Comité Nacional de la UCR más joven de los 134 años de historia del partido.

image

El dirigente, de 36 años, llegó al cargo impulsado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien estuvo presente en el plenario junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. La elección de Chiarella es vista como un triunfo de la estrategia de los fundadores de Provincias Unidas hacia 2027 y consolida el liderazgo del gobernador santafesino. Chiarella asumió la postulación como un "plan B" tras la negativa de varios dirigentes de trayectoria, como Gustavo Valdés, a suceder a Lousteau en medio de profundas internas partidarias.

Durante su gestión, el nuevo presidente manifestó que buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR”. Subrayó que la UCR gobierna 5 provincias y más de 500 intendencias, y que han demostrado eficiencia y que "cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”.

Respecto a temas de agenda, el dirigente santafesino enfatizó que la UCR debe llevar adelante una “lucha contra el narcotráfico”. Consultado sobre la reforma laboral, adelantó que trabajará con los bloques legislativos del partido en la búsqueda de una “modernización laboral” que represente a las pymes, los trabajadores y los pequeños comerciantes,. Señaló que el sistema actual no funcionó, dado que hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad. Chiarella también sostuvo que hay puntos de acuerdo con el Gobierno actual, que ejemplificó como cuestiones de "sentido común", como gastar menos de lo que se recauda, evitar que los presos cometan delitos desde la cárcel y acompañar al sector productivo.

A pesar del respaldo de los gobernadores que integran Provincias Unidas, que lograron conformar un bloque de 22 diputados, la elección de Chiarella no contó con el visto bueno de todos los sectores. Referentes como el experimentado Federico Storani y nadie de Radicalismo Auténtico integrarán el nuevo Comité Nacional. Estos sectores acusan a la nueva conducción de buscar integrarse al armado de Provincias Unidas, que tildaron de "fiasco electoral" en la provincia de Buenos Aires.

El perfil del nuevo líder radical: Joven abogado y gestor municipal con récord de votos

Leonel Chiarella, quien nació el 18 de diciembre de 1988, es un abogado recibido en la Universidad Nacional de Rosario (UNR),. Con 36 años, se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la UCR más joven de la historia,. Su militancia comenzó a los 15 años participando en la creación del Centro de Estudiantes de su escuela y presidió la Juventud Radical a los 18.

En 2015 fue electo concejal de Venado Tuerto, cargo que ejerció hasta 2019. A los 30 años fue elegido intendente de la misma ciudad, poniendo fin a más de dos décadas de gobiernos peronistas. Fue reelecto en 2023 con más del 83% de los votos y acumula seis años de gestión municipal con superávit fiscal.

Su gestión municipal se destaca por su enfoque en obra pública y articulación público-privada. Entre sus logros se incluyen una red de jardines para la primera infancia (entre ellos el único jardín maternal nocturno del país) y nuevas salas de salud. Además, fue reconocido por la Red de Innovación Local (RIL) como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina, destacando su liderazgo en tecnología aplicada a la gestión municipal. Venado Tuerto, bajo su conducción, fue certificada como Ciudad Eficiente, la primera en Santa Fe y la quinta a nivel nacional.

Chiarella estará acompañado en la nueva conducción por Piera Fernández como secretaria General; Inés Brizuela y Doria (La Rioja) como vicepresidenta primera; Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice segundo; y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice tercera.

