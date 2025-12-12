sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diplomacia

Argentina se opuso a la explotación petrolera británica e israelí en Malvinas

Cancillería anunció su rechazo al anuncio de explotación petrolera en Malvinas anunciada por dos empresas, ene l proyecto Sea Lion.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un anuncio reciente vinculado a la explotación de un yacimiento petrolero offshore que se encuentra al norte de las Islas Malvinas causó todo tipo de reacciones en el arco político. Se trata de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration Plc, dos empresas sancionadas por la Argentina que presentaron su decisión final de inversión en el proyecto conocido como Sea Lion, motivo por el cual desde la Cancillería emitieron un comunicado en repudio al inicio de estas acciones.

Lee además
reino unido anuncio nuevos ejercicios militares en malvinas
Grave

Reino Unido anunció nuevos ejercicios militares en Malvinas
imperdonable: le robaron las medallas de guerra a un heroe de malvinas
Despojo

Imperdonable: le robaron las medallas de guerra a un héroe de Malvinas
image

Las compañías estiman que podrían extraer cerca de 819 millones de barriles de petróleo de este lugar, por lo que la firma israelí invertirá U$S 1.170 millones para ejecutar la primera parte del desarrollo. En paralelo, el gobierno de Javier Milei asegura que necesitan la autorización de las autoridades competentes argentinas para llevar a cabo las maniobras sobre la plataforma.

“La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento ‘Sea Lion’ ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”, señala el comunicado.

Además, apuntaron que “toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización”. De este modo, se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Incluso remarcaron que “el rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas”.

Un proyecto de extracción de petróleo ubicado dentro de la plataforma continental argentina

Desde el Gobierno señalaron que esta es una acción unilateral por parte de los británicos “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”.

Además, apuntan contras las firmas que llevarán adelante la explotación ya que “han sido oportunamente sancionadas“. Y afirmaron: ”Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 133/2012 y se dispuso su inhabilitación para operar en la República Argentina por un plazo de 20 años. Navitas Petroleum Lp fue pasible de idénticas sanciones mediante la Resolución S.E. N° 240/2022 por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes".

“El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas. En consecuencia, quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales”, enfatizó la comunicación.

El proyecto Sea Lion, clave para el Reino Unido

La colonización de las Islas Malvinas obedece a fines estratégicos y geopolíticos del Reino Unido, centrados en los abundantes recursos -principalmente yacimientos de hidrocarburos y recursos pesqueros- y en el valor que concede la ubicación en el Atlántico Sur, fundamentalmente por el tráfico marítimo bioceánico y la proyección antártica. En este marco, cobró relevancia la discusión sobre la explotación de los recursos del archipiélago a partir de la inminente puesta en funcionamiento de una plataforma offshore del proyecto Sea Lion de capitales británicos e israelíes, sin autorización, para la extracción de petróleo 220 kilómetros al norte de las mismas.

Desde que se comprobó que las Islas Malvinas contaban con grandes reservas de petróleo, se realizaron diversas campañas de exploración que derivaron, bajo el actual gobierno de ocupación británica, en el acceso de la empresa israelí Navitas Petroleum -en asociación con la empresa británica Rockhopper Exploration- para iniciar la extracción de petróleo en la región.

A partir de 1996, los británicos otorgaron licencias de exploración a pequeñas y medianas compañías, en su mayoría creadas con tales fines. Se realizaron tres campañas, la primera en 1998, la segunda en 2010 y la tercera en 2015. Fue durante la segunda que la compañía Rockhopper encontró petróleo en la formación Sea Lion. En 2021, la compañía le vendió el 65% del proyecto a la empresa israelí, convirtiéndola en el principal operador.

En la actualidad, se estima que Sea Lion contiene 1.700 millones de barriles de crudo, proyectando ingresos que, si fueran fructíferos, oscilarán entre los 1.500 y 3.000 millones de dólares. De ser así, las islas podrían posicionarse como un posible centro mundial de energía alejando las posibilidades del reclamo argentino sobre las mismas.

Temas
Seguí leyendo

La Canasta Básica se disparó muy por encima de la inflación

Argentina colocó deuda nueva por 1.000 millones de dólares

Sin foto con María Corina Machado, Milei regresa de Noruega

Llegaron a Argentina los primeros F16 que compró el gobierno de Javier Milei

La NASA advierte que la basura espacial ya afecta a los telescopios: "Es un experimento descontrolado"

Pobreza, indigencia, y altos niveles de estrés: El informe de la UCA sobre la economía argentina

Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

Ricardo Martínez dejó su cargo en Gualcamayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un libertario de peso rechazo una candidatura de dante gebel, el pastor evangelista que coquetea con el sueno presidencial
Polémica

Un libertario de peso rechazó una candidatura de Dante Gebel, el pastor evangelista que coquetea con el sueño presidencial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

La movida tropical se llenó de tristeza al enterarse del fallecimiento del cantante del grupo Alazán.
Deceso

Dolor en la movida tropical por la muerte del cantante de un reconocido grupo

Te Puede Interesar

Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
¿Fin a la puja?

Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Clima

Sábado con sol y altas temperaturas en San Juan

Imagen ilustrativa
Una hija en la mira

Le fracturó la cara a su madre y ahora pagará $40.000 y trabajará gratis para zafar de la causa penal

Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación. video
Tiempo Pregunta

A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.
Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas