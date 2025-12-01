lunes 1 de diciembre 2025

Despojo

Imperdonable: le robaron las medallas de guerra a un héroe de Malvinas

Delincuentes ingresaron a la casa del veterano sobreviviente del General Belgrano por una medianera y lo desvalijaron. Ya había recibido amenazas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La localidad bonaerense de Billinghurst, en el partido de General San Martín, fue escenario de un violento robo que afectó a un veterano de Malvinas de 63 años, Rafael Martinelli, excombatiente del crucero General Belgrano. Un grupo de seis jóvenes, presuntamente menores de edad, ingresó a la vivienda del hombre y su esposa, Patricia, llevándose múltiples pertenencias y, lo que es más grave, las medallas vinculadas a su participación en la guerra de 1982.

Qué pasó

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado. La pareja se encontraba descansando en la costa atlántica cuando los delincuentes irrumpieron en su domicilio. Los ladrones, que quedaron grabados en videos de seguridad, saltaron una medianera e ingresaron forzando las rejas y utilizando un crique para abrir una ventana aproximadamente a las 2 de la mañana.

El robo se desarrolló en varias etapas y duró varias horas, pues los asaltantes estuvieron dentro de la casa hasta las 7:17 de la mañana. Se llevaron una computadora, una PlayStation, una GoPro, joyas, y electrodomésticos. Incluso, revolvieron toda la casa, dando vuelta colchones y abriendo parlantes. En un intento por volver, los delincuentes dejaron un acolchado en el patio con un televisor y otras cosas listas para ser recuperadas más tarde.

Una vecina notó el portón medio abierto y alertó a la pareja. La hija del matrimonio, Estefanía, fue notificada por su madre y llamó a la Policía, pero cuando los efectivos llegaron, los delincuentes ya se habían fugado.

El dolor del héroe

El impacto más profundo del robo recayó sobre el valor sentimental de lo sustraído: las medallas de Malvinas. Estefanía relató la tristeza de su padre, quien se puso mal y con "pulsaciones" al ver que se habían llevado los honores.

"Se llevaron las medallas de mi papá, que eso es lo más triste porque no tiene valor monetario pero para nosotros es superimportante". Estefanía lamentó que los ladrones "ni siquiera tienen respeto por eso" y subrayó que la pérdida es irrecuperable para el excombatiente. Ella enfatizó que el valor sentimental de las medallas es "superimportante".

Ladrones identificados y graves amenazas

Estefanía logró identificar a los seis menores implicados, algunos de los cuales son de Loma Hermosa y otros de una villa llamada Loyola, de Podestá. La joven detalló que este tipo de hechos "suele ser como una especie de entrega o estudio" para confirmar que la casa está vacía.

Luego de hacer públicas las imágenes de los delincuentes, la hija del veterano sufrió serias represalias. "Recibí varias amenazas. Que me iban a llenar de tiros, que me cuide", denunció Estefanía. Estas amenazas fueron presentadas ante la Justicia. Además, la joven encontró fotos de los implicados ofreciendo los objetos robados en internet, lo que le generó una gran impotencia.

La familia amplió la denuncia ante la Justicia, a pesar de que hasta el momento no se ha realizado ningún allanamiento, y se le ha informado a Estefanía que los jóvenes podrían estar prófugos. La situación ha generado una profunda desconfianza en la víctima, quien lamenta que "uno ya empieza a desconfiar de cualquier persona, eso es lo peor de todo: empezás a desconfiar de todos, hasta de tus propios amigos". El deseo de la familia es que se haga justicia y que, ojalá, los delincuentes tengan consideración y devuelvan los objetos.

