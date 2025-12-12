viernes 12 de diciembre 2025

Justicia

Una kirchnerista cuyana que sonaba para la Corte juró en el Consejo de la Magistratura

La dirigenta, senadora nacional, formará parte del organismo clave en la desginación y control de los jueces.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Sebastián Amerio, Agustina Díaz Cordero, Alberto Marqués, Vanesa Siley, Anabel Fernández Agasti, Horacio Rosatti, Diego Barroetaveña, Álvaro González y Mariano Recalde.

Sebastián Amerio, Agustina Díaz Cordero, Alberto Marqués, Vanesa Siley, Anabel Fernández Agasti, Horacio Rosatti, Diego Barroetaveña, Álvaro González y Mariano Recalde.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), legisladora mendocina y dirigente kirchnerista, asumió formalmente este viernes como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. El acto de juramento se llevó a cabo en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, en una ceremonia liderada por Horacio Rosatti, presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

image
Sebastián Amerio, Agustina Díaz Cordero, Alberto Marqués, Vanesa Siley, Anabel Fernández Agasti, Horacio Rosatti, Diego Barroetaveña, Álvaro González y Mariano Recalde.

Sebastián Amerio, Agustina Díaz Cordero, Alberto Marqués, Vanesa Siley, Anabel Fernández Agasti, Horacio Rosatti, Diego Barroetaveña, Álvaro González y Mariano Recalde.

El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de concursar cargos para la Justicia Federal, además de ejercer el control disciplinario y tener la potestad de remover jueces y fiscales. Fernández Sagasti fue electa por sus pares del Senado para completar el período 2022-2026, representando a la mayoría de la Cámara Alta. La senadora reemplazó a María Inés Pilatti Vergara, y esta no es su primera experiencia en el cuerpo, ya que ocupó el cargo por primera vez en 2015.

Tras el juramento, que se realizó conforme a lo dispuesto en la Acordada 37/2025, la senadora expresó sus reflexiones en redes sociales sobre la asunción del cargo ad honorem. Rosatti, quien tomó juramento a la legisladora, fue caracterizado por ella como una “ironía de la vida”. Fernández Sagasti sostuvo que, en un Poder Judicial que está "marcado hace rato por la persecución selectiva y los privilegios de unos pocos", este cargo es "quizás el único gesto que todavía no tiene precio".

image

La nueva consejera se comprometió a trabajar incansablemente "por una Justicia que responda a todos: más eficiente, más transparente y más independiente". Concluyó su mensaje agradeciendo a sus compañeros de @Senadores_UxP por la "enorme responsabilidad" encomendada.

La ceremonia contó con la presencia de varios consejeros, incluidos Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde. También participaron autoridades del Poder Judicial, como el administrador general Alexis Varady, el secretario general del Consejo Mariano Pérez Roller, y el secretario de Desarrollo Institucional de la CSJN, Juan Pablo Lahitou.

La incorporación de Fernández Sagasti suma una pieza central al cuerpo, en un momento en que el Consejo está reconfigurando su mapa político, aunque el tablero político aún permanece abierto debido a otras disputas pendientes en la Cámara de Diputados.

