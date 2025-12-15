lunes 15 de diciembre 2025

Historia

¡De la misa a la Plaza 25!: el sacerdote sanjuanino que festejó el título del Pincha con una familia rawsina

La consagración de Estudiantes de La Plata también se celebró en San Juan. Entre banderas, abrazos y emoción, un sacerdote de Ullum y una familia de Rawson coincidieron en la Plaza 25 de Mayo para compartir la mística pincharrata.

El festejo fue tan inesperado como genuino. Mientras muchos sanjuaninos cerraban el día como cualquier otro, un pequeño grupo de hinchas de Estudiantes de La Plata se reunió en la Plaza 25 de Mayo para celebrar el título Clausura que conquistó el Pincha ante Racing. Entre ellos, una imagen llamó la atención: un sacerdote, paraguas en mano, sumado al ritual futbolero, mezclado entre camisetas, banderas y sonrisas cómplices.

Se trata del padre Adolfo Calivar, sanjuanino y desde 2022 a cargo de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores de Ullum. Su historia con Estudiantes viene de lejos. “No soy fanático, pero vivo a pleno la mística pincharrata”, aclaró con una sonrisa. Y explicó el origen de ese amor poco común en estas tierras: “Soy de Estudiantes y, aunque parezca raro en un sanjuanino, el entusiasmo se afianzó cuando fui al Seminario San José de La Plata. Siempre sigo al club y vivo con mucha emoción cada final. Hay una linda relación con toda la gran familia Pincha de San Juan”.

Esa “familia Pincha” tuvo uno de sus momentos más emotivos con el cruce espontáneo en la plaza céntrica, donde también festejaba la familia Álvarez, de Rawson. “Soy Marisa Álvarez. Durante gran parte de mi vida fui, de alguna manera, ajena al fútbol, hasta que en 2001 me enamoré de Lito, un hincha oriundo de Rawson. Fue él quien me transmitió la pasión y la mística de pertenecer a un club que no es común en nuestra tierra cuyana”, contó.

La historia fue creciendo con los años, casi sin darse cuenta. “Desde entonces Estudiantes pasó a ser parte de nuestra historia familiar. Nuestros hijos, Martina y Nazario, heredaron naturalmente la camiseta y el sentimiento, y hoy mis nietos acompañan y comparten esa pasión que se fue construyendo entre recuerdos, festejos y sentido de pertenencia”.

El título fue la excusa perfecta para salir a celebrar. “Cuando ganamos el torneo salimos a festejar a la Plaza 25 de Mayo. Lejos de estar solos, nos encontramos con otras familias que sentían lo mismo y hasta con el párroco de Ullum, también fanático de Estudiantes”, relató Marisa. La postal fue tan simple como poderosa: banderas albirrojas, abrazos entre desconocidos que no lo eran tanto y una felicidad compartida que iba mucho más allá de un resultado deportivo.

Temas
