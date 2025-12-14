Canchas duras, el principal problema: un profesional explicó cuáles son las lesiones más comunes en el fútbol sanjuanino

Las canchas del fútbol sanjuanino son un dolor de cabeza para lo jugadores. Es que aunque no se quiera, se exponen a lesiones que incluso los saca hasta varias semanas de las canchas. El kinesiólogo Rodrigo Morales expresó cuáles son las consultas musculares que más se repiten y la fila de deportistas que pasan por su consultorio.

El actual kinesiólogo de Sportivo Desamparados, advirtió que los campos son los principales causantes en el campeonato con desgarros y esguinces, principalmente de tobillo y rodilla, quines hoy encabezan el ranking de lesiones.

Dentro de ese escenario, los esguinces aparecen como la afección más habitual. Las causas son múltiples y están estrechamente ligadas a la realidad del fútbol local. El estado de las canchas, la falta de preparación física y el carácter amateur de muchos jugadores influyen directamente en la aparición de este tipo de lesiones

"En San Juan, la mayoría de los jugadores que salen de trabajar después se van a entrenar o estudian y eso impacta en el descanso, la alimentación y la recuperación física que no es del todo buena", comentó Morales a Tiempo de San Juan.

Otro factor determinante es la falta de fuerza. Según el análisis del kinesiólogo, en muchos equipos no se realizan rutinas en gimnasios, una falencia que seguramente terminará en un riesgo de lesión. Ante esto, aseguró: "Si bien no es posible prevenirlas, el fortalecimiento muscular cumple un rol clave para reducir su gravedad".

La kinesiología deportiva ha avanzado en los últimos años y Morales insiste que contar con herramientas que ayuden a evaluar al deportista será aún mejor para evitar dolencias. "Hoy existen herramientas de evaluación como dinamómetros y plataformas de salto que permiten medir fuerza, potencia, tiempos y rendimiento. Estos datos son fundamentales para planificar entrenamientos personalizados desde la pretemporada, en conjunto con los preparadores físicos", dijo.

En cuanto al tratamiento de recuperación de un jugador, aseguró que lejos del reposo absoluto, se busca estimular los tejidos desde el primer día, respetando los tiempos biológicos pero sin detener el proceso. "Esto permite una mejor readaptación y acorta los plazos de regreso a las canchas. Para que todo sea más seguro y pueda volver con confianza", cerró.