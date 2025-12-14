TC Pick Up: Canapino hizo historia y se quedó con el campeonato en una definición electrizante

Agustín Canapino cerró una temporada inolvidable y escribió una página dorada en el automovilismo argentino al consagrarse campeón 2025 del TC Pick Up . En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario del Premio Coronación, al piloto de Arrecifes le alcanzó con finalizar cuarto para asegurarse el título en su primera incursión en la divisional y completar un triplete histórico, luego de haberse consagrado este mismo año en el TC y en el Turismo Carretera 2000.

La definición tuvo un giro inesperado apenas iniciado el domingo. Mariano Werner y Juan Pablo Gianini, los principales rivales de Canapino en la Copa de Oro, partían desde la primera fila y aparecían como los grandes candidatos. Sin embargo, al llegar al curvón, ambos se tocaron y quedaron fuera de la pelea directa por el campeonato, un golpe de escena que cambió por completo el panorama.

Mientras Gianini logró continuar en pista y cerrar la Final en el décimo lugar, Werner debió abandonar tras ingresar a boxes e intentar, sin éxito, reparar los daños. En medio de la competencia, el entrerriano expresó su enojo por radio y apuntó contra el saltense, aunque finalmente la sanción terminó recayendo sobre él mismo.

Canapino, que había largado desde el séptimo puesto y no figuraba entre los máximos favoritos antes de la Final, supo administrar la carrera con inteligencia y sin sobresaltos. Así aseguró el 18º título de su campaña deportiva —17 campeonatos argentinos más la Copa Mégane— y le dio a Chevrolet su primera corona en la historia del TC Pick Up. Detrás del logro volvió a repetirse una fórmula conocida: la conducción técnica de Ariel Luesoli y Serafín Sarasua, los motores de Martín Costanzo y el trabajo integral del Canning Motorsports.

La consagración tuvo además un valor estadístico inédito. De acuerdo al historiador Sergio Tenaglia, Canapino se convirtió en el primer piloto del país en obtener tres campeonatos argentinos en una misma temporada. A su vez, sumó para Arrecifes un título que hasta ahora no figuraba en su rica tradición fierrera, algo comparable a lo ocurrido con Juan Pablo Alberti en el TC Pista Mouras.

La Final también dejó lugar para celebrar a Otto Fritzler, quien sacó provecho del incidente inicial para saltar a la punta y lograr su primera victoria en la categoría en apenas su décima presentación. El piloto de San Miguel, al mando de la Ford Ranger del Maquin Parts Racing, resistió los ataques de Gastón Mazzacane hasta que el “Rayo” se retrasó por una falla mecánica y luego contuvo a Andrés Jakos, que finalizó segundo a poco más de seis décimas. Hernán Palazzo completó el podio y redondeó un gran resultado para el Coiro Competición.

Con la temporada ya definida, el TC Pick Up comenzará su calendario 2026 entre el 20 y el 22 de febrero, nuevamente en el circuito platense, donde este año Canapino transformó una final imprevisible en una consagración histórica.