domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Automovilismo

TC Pick Up: Canapino hizo historia y se quedó con el campeonato en una definición electrizante

El arrecifeño selló la triple corona en su año debut en la categoría tras un final inesperado en La Plata, donde un incidente en la largada cambió el rumbo del torneo y abrió el camino a su consagración.

Por Redacción Tiempo de San Juan
agustín canapino

Agustín Canapino cerró una temporada inolvidable y escribió una página dorada en el automovilismo argentino al consagrarse campeón 2025 del TC Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario del Premio Coronación, al piloto de Arrecifes le alcanzó con finalizar cuarto para asegurarse el título en su primera incursión en la divisional y completar un triplete histórico, luego de haberse consagrado este mismo año en el TC y en el Turismo Carretera 2000.

Lee además
Foto Gentileza MDZ. 
Elecciones

Mansur volvió a imponerse en Godoy Cruz y asumirá la conducción del club por cuatro años
el grito de campeon del sanjuanino fabricio perez con estudiantes
En redes

El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes

La definición tuvo un giro inesperado apenas iniciado el domingo. Mariano Werner y Juan Pablo Gianini, los principales rivales de Canapino en la Copa de Oro, partían desde la primera fila y aparecían como los grandes candidatos. Sin embargo, al llegar al curvón, ambos se tocaron y quedaron fuera de la pelea directa por el campeonato, un golpe de escena que cambió por completo el panorama.

Mientras Gianini logró continuar en pista y cerrar la Final en el décimo lugar, Werner debió abandonar tras ingresar a boxes e intentar, sin éxito, reparar los daños. En medio de la competencia, el entrerriano expresó su enojo por radio y apuntó contra el saltense, aunque finalmente la sanción terminó recayendo sobre él mismo.

Canapino, que había largado desde el séptimo puesto y no figuraba entre los máximos favoritos antes de la Final, supo administrar la carrera con inteligencia y sin sobresaltos. Así aseguró el 18º título de su campaña deportiva —17 campeonatos argentinos más la Copa Mégane— y le dio a Chevrolet su primera corona en la historia del TC Pick Up. Detrás del logro volvió a repetirse una fórmula conocida: la conducción técnica de Ariel Luesoli y Serafín Sarasua, los motores de Martín Costanzo y el trabajo integral del Canning Motorsports.

La consagración tuvo además un valor estadístico inédito. De acuerdo al historiador Sergio Tenaglia, Canapino se convirtió en el primer piloto del país en obtener tres campeonatos argentinos en una misma temporada. A su vez, sumó para Arrecifes un título que hasta ahora no figuraba en su rica tradición fierrera, algo comparable a lo ocurrido con Juan Pablo Alberti en el TC Pista Mouras.

La Final también dejó lugar para celebrar a Otto Fritzler, quien sacó provecho del incidente inicial para saltar a la punta y lograr su primera victoria en la categoría en apenas su décima presentación. El piloto de San Miguel, al mando de la Ford Ranger del Maquin Parts Racing, resistió los ataques de Gastón Mazzacane hasta que el “Rayo” se retrasó por una falla mecánica y luego contuvo a Andrés Jakos, que finalizó segundo a poco más de seis décimas. Hernán Palazzo completó el podio y redondeó un gran resultado para el Coiro Competición.

Con la temporada ya definida, el TC Pick Up comenzará su calendario 2026 entre el 20 y el 22 de febrero, nuevamente en el circuito platense, donde este año Canapino transformó una final imprevisible en una consagración histórica.

Seguí leyendo

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Los imperdibles memes por la consagración de Estudiantes en el Clausura frente a Racing

¡Estudiantes es campeón del Torneo Clausura 2025! En un partido interminable, le ganó a Racing en los penales

Tobías Martínez cierra su temporada en el Mouras con una clasificación complicada

"La Bruja" Verón fue la estrella en la popular de Estudiantes, en medio de insultos contra el "Chiqui" Tapia

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha

UPCN sacó chapa y arrancó con una sonrisa la Copa ACLAV

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detras del autito de coleccion que llego a las manos de franco colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados
Judiciales

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados

Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito
Dolor

Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito

Fuente: Diario Uno
Ola delictiva

Encerrona a mano armada en Chile: le robaron la camioneta y todo a una familia mendocina

Un empleado municipal mató a un hombre en situación de calle con una pala mecánica
Córdoba

Un empleado municipal mató a un hombre en situación de calle con una pala mecánica

Te Puede Interesar

Del celular y la PS5 hasta la minipimer: cuánto cuestan la electrónica y los electrodomésticos en La Serena
Tiempo en Chile

Del celular y la PS5 hasta la minipimer: cuánto cuestan la electrónica y los electrodomésticos en La Serena

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Violento choque en Albardón: un ciclista sufrió graves lesiones y un auto terminó incrustado en una casa
Siniestro vial

Violento choque en Albardón: un ciclista sufrió graves lesiones y un auto terminó incrustado en una casa

Video: del paso del tren al pulmón verde de Rawson video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: del paso del tren al pulmón verde de Rawson

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones