El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes

Estudiantes salió campeón ante Racing por 5-4 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos en la final delTorneo Clausura. La Academia abrió el marcador con un gol de Maravilla Martínez a los 80' y parecía estar mejor físicamente para liquidarlo cuando llegó el empate de Guido Carrillo a los 92'. Tras un alargue sin emociones, pasaron a los doce pasos y allí se impuso el Pincha, quien en su plantel contó con el sanjuanino Fabricio Pérez .

Tras una final histórica, el joven deportista sanjuanino mostró su emoción y felicidad desde la intimidad del vestuario tras el triunfo del Pincha. Pérez es parte del plantel campeón y aunque en la final, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó, su orgullo fue total y no dudo en comaprtir cómo lo vivió desde adentro.

En sus historias de Instagram, el campeón compartió postales con su medalla, familia y compañeros de club. Algunos amigos también lo etiquetaron en diferentes posteos celebrando a la distancia el campeonato.

Futuro prometedor y orgullo local:

El sanjuanino ya acumula experiencias destacadas en su joven carrera. Debutó en Primera División el 15 de septiembre de 2024, ingresando en los minutos finales del empate 1-1 ante Platense en el Estadio UNO. Ese mismo año integró el plantel que se consagró campeón del Trofeo de Campeones, tras la victoria 3-0 sobre Vélez en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Durante el 2025, Pérez continuó sumando rodaje y formó parte del equipo en competencias nacionales e internacionales, incluida la Copa Libertadores, tanto en el Apertura como en el Clausura.