domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes

Tras una final histórica, el joven deportista sanjuanino mostró su emoción y felicidad desde la intimidad del vestuario tras el triunfo del Pincha. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
590403192_18157731412416118_3271483415459988666_n.

Estudiantes salió campeón ante Racing por 5-4 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos en la final delTorneo Clausura. La Academia abrió el marcador con un gol de Maravilla Martínez a los 80' y parecía estar mejor físicamente para liquidarlo cuando llegó el empate de Guido Carrillo a los 92'. Tras un alargue sin emociones, pasaron a los doce pasos y allí se impuso el Pincha, quien en su plantel contó con el sanjuanino Fabricio Pérez.

Lee además
sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detras del autito de coleccion que llego a las manos de franco colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto
los imperdibles memes por la consagracion de estudiantes en el clausura frente a racing
Redes y humor

Los imperdibles memes por la consagración de Estudiantes en el Clausura frente a Racing

Tras una final histórica, el joven deportista sanjuanino mostró su emoción y felicidad desde la intimidad del vestuario tras el triunfo del Pincha. Pérez es parte del plantel campeón y aunque en la final, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó, su orgullo fue total y no dudo en comaprtir cómo lo vivió desde adentro.

En sus historias de Instagram, el campeón compartió postales con su medalla, familia y compañeros de club. Algunos amigos también lo etiquetaron en diferentes posteos celebrando a la distancia el campeonato.

590403192_18157731412416118_3271483415459988666_n.
590417598_18157733791416118_7150818606824532316_n.
590419187_18157733725416118_5939801676291581728_n.

Futuro prometedor y orgullo local:

El sanjuanino ya acumula experiencias destacadas en su joven carrera. Debutó en Primera División el 15 de septiembre de 2024, ingresando en los minutos finales del empate 1-1 ante Platense en el Estadio UNO. Ese mismo año integró el plantel que se consagró campeón del Trofeo de Campeones, tras la victoria 3-0 sobre Vélez en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Durante el 2025, Pérez continuó sumando rodaje y formó parte del equipo en competencias nacionales e internacionales, incluida la Copa Libertadores, tanto en el Apertura como en el Clausura.

Seguí leyendo

¡Estudiantes es campeón del Torneo Clausura 2025! En un partido interminable, le ganó a Racing en los penales

Tobías Martínez cierra su temporada en el Mouras con una clasificación complicada

"La Bruja" Verón fue la estrella en la popular de Estudiantes, en medio de insultos contra el "Chiqui" Tapia

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha

UPCN sacó chapa y arrancó con una sonrisa la Copa ACLAV

El sanjuanino Fabricio Pérez, en la lista de Domínguez para la final frente a Racing

Calles repletas y una estatua de 21 metros en su honor: Lionel Messi aterrizó en la India junto a Suárez y De Paul

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detras del autito de coleccion que llego a las manos de franco colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final
Historia

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo
Calle Galíndez

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Por Antonella Letizia
Eduardo Cabello y otros miembros de la conducción de la CGT de San Juan.
Gremialismo

Se acerca el 2026 en la CGT de San Juan: ¿habrá renovación?

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa
Valle Fértil

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa

Melodía Leiva compartirá escenario con sus alumnos de canto en el Lawn Tennis. video
Agendando

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis

La sanjuanina que se hartó de su marido violento y lo acribilló a balazos
Historias del Crimen

La sanjuanina que se hartó de su marido violento y lo acribilló a balazos