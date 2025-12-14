domingo 14 de diciembre 2025

Fútbol

Unión y Peñaflor, los sobrevivientes sanjuaninos de un Regional Amateur implacable

Tras una segunda ronda durísima, el "Azul" y el "Canario" lograron seguir en carrera y se enfrentarán entre sí por un lugar en la cuarta fase del torneo que otorga cuatro ascensos al Federal A. Alianza quedó eliminado en los penales y Árbol Verde se despidió en Jáchal.

El Torneo Regional Amateur volvió a mostrar su faceta más exigente y dejó en el camino a varios equipos sanjuaninos. De los 11 representantes provinciales que iniciaron la competencia, solo dos lograron avanzar: Unión de Villa Krause y Peñaflor, que ahora deberán verse las caras tras el receso de fin de año, en un cruce directo que garantizará un sanjuanino en la cuarta fase.

En Rawson, Unión se hizo fuerte en su cancha y venció 2-1 a Belgrano de Media Agua en el debut de Juan Colarte como entrenador, tras la desvinculación de Eduardo Magallanes. Luciano Riveros marcó a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Reynoso amplió la ventaja a los 9 del complemento. Tobías Reta había abierto el marcador para la visita a los 8 minutos. El Azul cerró la serie a su favor luego del empate 1-1 en la ida en cancha de Media Agua.

Peñaflor, en tanto, ratificó su buen presente en Jáchal y superó 2-0 a Árbol Verde, con goles de Rodrigo Giménez y Facundo Páez. El equipo de Rawson ya había sacado diferencia en el primer choque, cuando se impuso 1-0 como local, y terminó de sellar la clasificación con autoridad como visitante.

La jornada también dejó la eliminación de Alianza, que no pudo ante Atlético Argentino de Mendoza. Tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario, el mismo resultado que se había dado en la ida, la definición llegó desde los doce pasos, donde el conjunto mendocino fue más efectivo y se quedó con la clasificación.

Con el calendario en pausa por el receso, el cruce entre Unión de Villa Krause y Peñaflor quedó programado para enero: el partido de ida se jugará el 4 de enero en Rawson y la revancha será en el departamento San Martín, en el estadio Augusto Pulenta, con un boleto a la cuarta fase del Regional Amateur en juego.

