sábado 13 de diciembre 2025

Automovilismo

Tobías Martínez cierra su temporada en el Mouras con una clasificación complicada

El piloto sanjuanino tuvo entrenamientos de menor a mayor, pero un problema mecánico en la clasificación de este sábado lo relegó al 14° puesto. Este domingo correrá la segunda serie y la final, en la fecha que cierra la temporada de TC Pick Up en La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El piloto sanjuanino Tobías Martínez afronta este fin de semana la última presentación del año en la categoría TC Pick Up, que disputa su fecha de cierre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Durante las tandas de entrenamiento, Martínez mostró un rendimiento de menor a mayor. En el primer ensayo se ubicó en el 13° puesto, a casi dos segundos del más veloz, Otto Fritzler. Luego, en la segunda salida a pista, logró mejorar sus tiempos y escaló hasta el 8° lugar, quedando a 640 milésimas del mismo Fritzler, que volvió a marcar el mejor registro.

La clasificación, desarrollada este sábado, no fue favorable para el sanjuanino. Un inconveniente mecánico en su Chevrolet S10 le impidió completar las cuatro vueltas lanzadas, lo que derivó en un tiempo poco competitivo. Finalmente, Martínez quedó 14°, a 1 segundo y 370 milésimas del poleman. La pole position fue para Otto Fritzler, escoltado por Gastón Mazzacane y Mariano Werner.

De cara a la jornada del domingo, Tobías Martínez integrará la segunda serie, que se correrá a las 9.40, mientras que la final está programada para las 14.20, a 18 vueltas, en lo que será el cierre de su temporada en la categoría.

