sábado 13 de diciembre 2025

Historia

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final

Un padre y su hijo recorrieron cientos de kilómetros a dedo desde Córdoba para acompañar a Racing en la final del Clausura, y el club los sorprendió regalándoles las entradas y apoyándolos en el camino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (4)

Una historia de pasión, esfuerzo y solidaridad se vive este viernes en Santiago del Estero, donde Racing y Estudiantes se enfrentan por la final del Torneo Clausura. Damián Brayotta, hincha fanático de la Academia, decidió emprender un viaje a dedo junto a su hijo Merlín desde Córdoba para estar presentes en el partido, sin entradas ni pasajes, confiando únicamente en la solidaridad de quienes los ayudaran en el camino.

El gesto no pasó desapercibido: Gastón Martirena, defensor clave en los títulos recientes del club, se comunicó con ellos y les regaló las entradas, asegurándose además de que contaran con comida y recursos para completar el viaje. La historia también llegó a Gustavo Costas, al cuerpo técnico y a la dirigencia, quienes se pusieron a disposición de la familia.

Con mochilas, carpa y víveres, Damián y Merlín recorrieron cientos de kilómetros hasta las cercanías del estadio Madre de Ciudades, donde finalmente podrán alentar a Maravilla, Cambeses, Solari y al resto del equipo albiceleste.

