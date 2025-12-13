sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Disturbios

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha

La frustración de los fanáticos por la corta presencia del astro argentino derivó en disturbios y destrozos en Calcuta, mientras el Gobierno de Bengala Occidental investiga la gestión del evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-13 at 9.37.15 AM

La visita de Lionel Messi a India terminó envuelta en incidentes y polémica luego de que miles de hinchas protagonizaran disturbios en el Estadio Salt Lake de Calcuta, durante el inicio de la gira del astro argentino por el país. El desorden incluyó destrozos en las tribunas, lanzamiento de objetos al campo de juego y fallas en la organización, lo que derivó en la apertura de una investigación oficial.

Lee además
Victoria de UPCN en el arranque.
Vóley

UPCN sacó chapa y arrancó con una sonrisa la Copa ACLAV
el sanjuanino fabricio perez, en la lista de dominguez para la final frente a racing
A un paso del título

El sanjuanino Fabricio Pérez, en la lista de Domínguez para la final frente a Racing
image

Messi, actual jugador del Inter Miami y campeón del mundo en Qatar 2022, ingresó al estadio para saludar al público que había adquirido entradas con valores de hasta 12.000 rupias (unos 132 dólares). Sin embargo, su aparición fue breve y no superó los 20 minutos, lo que generó frustración entre los asistentes. El futbolista estuvo rodeado en todo momento por personal de seguridad y autoridades locales, lo que impidió un contacto directo con los fanáticos.

image

Imágenes difundidas por medios locales y agencias internacionales mostraron a seguidores arrancando asientos plásticos y arrojándolos al césped y a la pista atlética, además de personas trepando las vallas de seguridad en medio de un clima de creciente tensión. “Pagamos una entrada cara y ni siquiera pudimos verle la cara”, reclamó un fanático en declaraciones a la agencia ANI.

image

Ante los hechos, la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, expresó su consternación y anunció la conformación de un comité investigador. “Estoy profundamente conmocionada por la mala gestión del evento en el Estadio Salt Lake”, escribió en la red social X, y aseguró que se determinarán responsabilidades y se recomendarán medidas para evitar nuevos incidentes.

image

Como consecuencia del caos, el evento fue interrumpido y Messi debió retirarse bajo custodia policial, mientras avanzaba la evacuación del estadio. Posteriormente, las autoridades confirmaron el inicio de una investigación formal, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la venta de entradas y la organización del acto.

image

La gira de Messi por India, denominada “GOAT Tour”, contempla actividades en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, con una agenda que incluye clínicas juveniles, partidos de exhibición, eventos culturales y acciones benéficas. En esta primera jornada, además, se inauguró de manera virtual una estatua de 21 metros de altura en su honor en Calcuta, por razones de seguridad.

image

Pese a los incidentes, la visita del astro argentino despertó una masiva expectativa en un país con fuerte arraigo futbolero en regiones como Bengala Occidental, Kerala y Goa, donde el deporte convive con el predominio del cricket. Messi ya había jugado en el Estadio Salt Lake en 2011, en un amistoso en el que la Selección Argentina venció 1-0 a Venezuela.

Seguí leyendo

Calles repletas y una estatua de 21 metros en su honor: Lionel Messi aterrizó en la India junto a Suárez y De Paul

El descargo del jugador de futsal que escupió a una árbitra: "Cometí un error y pedí disculpas"

Llegó como delantero goleador, le convirtió al Tomba y se despidió de San Martín: "Hoy se termina"

Un lateral entrerriano, el primer refuerzo de San Martín en la Primera Nacional

Unión presentó a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Magallanes

Toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Día del Hincha de Boca: la historia detrás del 12/12 y del mítico "Jugador Nº 12"

Martín Garay vuelve a presentarse en Mendoza: la historia de resiliencia que sube otra vez al ring

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Te Puede Interesar

La UNSJ busca terminar el nuevo edificio en construcción de la Escuela de Música.
Prometedor escenario

Qué empresas buscan terminar la Escuela de Música de la UNSJ y cuándo podrá estar lista, tras años de abandono

Por Miriam Walter
Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda
Tiempo en Chile

Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
¿Fin a la puja?

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha
Disturbios

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Clima

Sábado con sol y altas temperaturas en San Juan