El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha

La visita de Lionel Messi a India terminó envuelta en incidentes y polémica luego de que miles de hinchas protagonizaran disturbios en el Estadio Salt Lake de Calcuta, durante el inicio de la gira del astro argentino por el país. El desorden incluyó destrozos en las tribunas, lanzamiento de objetos al campo de juego y fallas en la organización, lo que derivó en la apertura de una investigación oficial.

Messi, actual jugador del Inter Miami y campeón del mundo en Qatar 2022, ingresó al estadio para saludar al público que había adquirido entradas con valores de hasta 12.000 rupias (unos 132 dólares). Sin embargo, su aparición fue breve y no superó los 20 minutos, lo que generó frustración entre los asistentes. El futbolista estuvo rodeado en todo momento por personal de seguridad y autoridades locales, lo que impidió un contacto directo con los fanáticos.

Imágenes difundidas por medios locales y agencias internacionales mostraron a seguidores arrancando asientos plásticos y arrojándolos al césped y a la pista atlética, además de personas trepando las vallas de seguridad en medio de un clima de creciente tensión. “Pagamos una entrada cara y ni siquiera pudimos verle la cara”, reclamó un fanático en declaraciones a la agencia ANI.

Ante los hechos, la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, expresó su consternación y anunció la conformación de un comité investigador. “Estoy profundamente conmocionada por la mala gestión del evento en el Estadio Salt Lake”, escribió en la red social X, y aseguró que se determinarán responsabilidades y se recomendarán medidas para evitar nuevos incidentes.

Como consecuencia del caos, el evento fue interrumpido y Messi debió retirarse bajo custodia policial, mientras avanzaba la evacuación del estadio. Posteriormente, las autoridades confirmaron el inicio de una investigación formal, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la venta de entradas y la organización del acto.

La gira de Messi por India, denominada “GOAT Tour”, contempla actividades en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, con una agenda que incluye clínicas juveniles, partidos de exhibición, eventos culturales y acciones benéficas. En esta primera jornada, además, se inauguró de manera virtual una estatua de 21 metros de altura en su honor en Calcuta, por razones de seguridad.

Pese a los incidentes, la visita del astro argentino despertó una masiva expectativa en un país con fuerte arraigo futbolero en regiones como Bengala Occidental, Kerala y Goa, donde el deporte convive con el predominio del cricket. Messi ya había jugado en el Estadio Salt Lake en 2011, en un amistoso en el que la Selección Argentina venció 1-0 a Venezuela.