viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Entre el viernes 12 y domingo 14 de diciembre de 2025 las competencias deportivas varían entre natación, hockey sobre patines, futsal, fútbol, ciclismo, levantamiento de pesas, básquet, patín carrera, entre otros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cb8a96ed-55c9-4715-875b-0b645091d199

Durante el fin de semana del viernes 12 y domingo 14 de diciembre 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

Lee además
union presento a su nuevo cuerpo tecnico tras la salida de magallanes
Fútbol sanjuanino

Unión presentó a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Magallanes
dia del hincha de boca: la historia detras del 12/12 y del mitico jugador nº 12
Festejo Xeneize

Día del Hincha de Boca: la historia detrás del 12/12 y del mítico "Jugador Nº 12"

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Natación

- Campeonato República – San Juan 2025

Este importantísimo torneo nacional concluirá en el Complejo Polideportivo El Palomar, de Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La actividad del viernes 12 y sábado 13 será en doble turno: de 8 a 12:30, de mañana; y de 14 a 20:30, por la tarde.

Están participando 900 nadadores, varones y mujeres, provenientes de todo el país, de las categorías 2012 a 2015. Es la primera vez que la provincia es sede del mismo.

La organización corresponde a Gobierno de San Juan, Bienestar Universitario de UNSJ y Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

Hockey sobre patines

-Mundialito de Bancaria 2025

La 36° edición de este famoso torneo internacional de hockey sobre patines finalizará el sábado 13, con su acto de clausura a las 20 en el Aldo Cantoni. Del mismo están participando 700 hockistas, repartidos en 72 equipos provenientes de Argentina, Chile y Colombia.

La organización corresponde al Club Unión Deportiva Bancaria, con fiscalización de Federación Sanjuanina de Patín, aval de Confederación Argentina de Patinaje y auspicio principal de Gobierno de San Juan.

Powerlifting

Este sábado 13 en el velódromo Vicente Alejo Chancay se llevará a cabo un Torneo Regional, organizado por Asociación Sanjuanina de Levantamiento de Potencia. La actividad iniciará a las 9 con los pesajes, y continuará con las barras desde las 11 horas. La premiación será sobre las 18 horas.

Futsal

-Liga Sureste de Rawson

La temporada 2025 de este convocante torneo finalizará este domingo 14, con las finales que se disputarán en el Cantoni del Parque de Mayo desde las 19 horas.

Liga Infantil de Rawson

LIFRA también le dará cierre a su gran año, y será con los partidos finales que se llevarán a cabo en el parquet del Velódromo Vicente Alejo Chancay desde las 19 horas.

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Categoría Primera - Masculino: resultados y programación de partidos correspondientes a cuartos de final de Torneo Clausura 2025.

Jueves 11

Defensores de Argentinos 2-5 La Gloria.

Alianza 7-2 Barrio Rivadavia.

Viernes 12

22 horas – Huarpes vs. Sportivo Desamparados – Parque Norte.

Primera División – Categoría Reserva – Masculino: resultados y programación de partidos correspondientes a cuartos de final de Torneo Clausura 2025.

Jueves 11

Barrios de Pie 8-5 Huarpes

Viernes 12

22 horas - Las Águilas vs. Sindicato Empleados de Comercio – Barrio Las Garzas.

22 horas – Barrio CGT vs. Barrio Rivadavia – Barrio CGT Rawson.

Básquetbol

Federación de Básquetbol de San Juan

Nivel 1 – Masculino: continuidad de programación de la serie final del Torneo Clausura 2025.

Partido 02

Viernes 12 – 22 horas

Jáchal BC vs. Ausonia

Cancha: Estadio Papa Francisco.

La serie está 1-0 a favor de Jáchal (triunfo 77-59), de ganar hoy nuevamente, será campeón; sino habrá tercer juego y partido desempate.

Ciclismo en ruta

Federación Ciclista Sanjuanina: este fin de semana se celebrará la 98° edición de la Clásica Doble Media Agua, una de las carreras más importantes del calendario ciclístico argentino. La carrera será el domingo 14, con concentración desde las 15 y largada oficial a las 16, frente a Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Los Berros, Departamento Sarmiento. La llegada será en este mismo punto. La prueba será organizada por Club Ciclista Independiente y fiscalizada por Federación Ciclista Sanjuanina.

Libres y Máster: la carrera del fin de semana será el Gran Fondo Navideño a disputarse este sábado 13, con largada desde las 16 en Ruta 270, 300 metros al sur de Ruta 20, Departamento Caucete. En este mismo lugar será la llegada. La carrera será organizada por Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster.

Patín Carrera

4° Cruce de los Andes por Fundación Oscar ‘Negro’ Contrera

El reconocido y experimentado patinador sanjuanino realizará este fin de semana una más de sus proezas deportivas. La idea original era iniciar en La Serena, pero no fue posible. El punto de partida será el límite con Chile. La primera etapa será Arrequetín, Las Flores y Rodeo (sábado a la mañana), la segunda Rodeo-Jáchal por Ruta 150 (sábado a la tarde), continuará con la tercera Jáchal-Albardón (domingo a la mañana) y concluirá con Albardón a Estadio Aldo Cantoni (domingo a la tarde, entre las 20 y 21 horas).

Fútbol

Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026

Los equipos masculinos de San Juan que continúan en competencia jugarán este fin de semana el partido de vuelta de la Segunda Fase. Todos están incluidos en la Región Cuyo del torneo, equivalente a la cuarta categoría del fútbol argentino.

Domingo 14 - 17:30 horas

Alianza vs. Atlético Argentino de Mendoza – Árbitro: Luciano José Morello – Ida: 0-0.

Unión de Villa Krause vs. General Belgrano de Media Agua – Árbitro: Sabathiel del Castillo – Ida: 1-1.

Peñaflor de San Martín vs. Árbol Verde de Jáchal – Árbitro: Jorge Albanesi – Ida: 3-1.

Seguí leyendo

Martín Garay vuelve a presentarse en Mendoza: la historia de resiliencia que sube otra vez al ring

Minero se consagró campeón del Nivel 2 en el básquet masculino

Gremios presentó su equipo, con toda la ilusión puesta en la Vuelta a San Juan

Baja sensible en la defensa: Lecanda se despidió de San Martín

Así quedó el fixture de Primera División: Boca va con Riestra y River se mide con Barracas

¿Festejo colibrí en La Bombonera?: la tremenda frase de Borja que lo acerca a Boca

Quién es el 'europeo' que bajó 22 kilos y será rival de San Martín en el ascenso

D'Onofrio, canchero por recordar la final en Madrid: "El fantasmita de la B ya no nos importa"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gremios presento su equipo, con toda la ilusion puesta en la vuelta a san juan
Ciclismo

Gremios presentó su equipo, con toda la ilusión puesta en la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Te Puede Interesar

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario
El operativo del año

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa
Atención

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa

San Juan, al frente de las ciudades más cálidas del país.
Un infiernito

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país