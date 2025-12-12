viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

Gremios presentó su equipo, con toda la ilusión puesta en la Vuelta a San Juan

El conjunto Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte oficializó su plantel 2025/26 con refuerzos y un objetivo claro: llegar a enero con un bloque sólido para pelear de lleno la Vuelta a San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-11 at 19.35.27
WhatsApp Image 2025-12-11 at 19.35.27 (1)

El equipo Municipalidad de Santa Lucía–Gremios por el Deporte realizó su presentación oficial y marcó el inicio de una nueva etapa deportiva cargada de expectativas. Con la continuidad de su estructura principal, nuevas incorporaciones y el respaldo institucional del municipio, el conjunto dirigido por Rolando Manzanelli y Miguel Montaña, y entrenado por Christian Romerom se prepara para una temporada en la que la Vuelta a San Juan será el gran objetivo.

Lee además
union presento a su nuevo cuerpo tecnico tras la salida de magallanes
Fútbol sanjuanino

Unión presentó a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Magallanes
toda la agenda deportiva para el fin de semana en san juan
Atención

Toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

La base del plantel contará nuevamente con el mendocino Mauricio Páez como capitán, acompañado por Mauricio Domínguez, Gonzalo Romero, Rodrigo Roberto y el regreso de Tomás Moyano, reciente campeón argentino de pista en múltiples especialidades. A la estructura se sumaron Tomás Ruiz, Iván Ruiz y Agustín Tarifa, reforzando la juventud y el potencial del grupo.

La presentación, realizada en la sede de FOECYT, reunió también al grupo junior, conformado por Diego Manzanelli y Alex Domínguez, y a los suplentes Franco Buchanan -campeón argentino de persecución individual- y Santiago Gruñeiro -campeón argentino de persecución por equipos-. El staff técnico quedó integrado por Christian Romero como entrenador, Mario Guevara como mecánico, Fabián Bustos como masajista, Brisa Manzanelli en prensa, el director deportivo Miguel Montaña y el manager general Rolando Manzanelli.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 19.35.27 (1)

Páez, como capitán del grupo, explicó el camino hasta este armado definitivo: “Nos había quedado un poco lejos la presentación porque nos costó cerrar la base del equipo. Íbamos arreglando corredores y se nos caían, costaba ordenar la estructura. Hoy tenemos una base firme de ocho ciclistas y la idea es trabajar con ellos toda la temporada”, señaló. También remarcó que la combinación de experiencia y juventud será una de las fortalezas del plantel: “Somos un equipo joven. Algunos tienen menos experiencia en el pelotón sanjuanino, otros más, y ahí lo vamos equilibrando. Las expectativas son altas porque el grupo viene afianzado y con ganas”.

El capitán fue claro al definir las metas del equipo: “Nuestro objetivo fuerte está en enero. Vamos a apuntar de lleno a la Vuelta a San Juan y también al Giro del Valle. Queremos llegar con todas las armas”. Con plantel completo, identidad renovada y respaldo institucional, Gremios inicia un nuevo ciclo confiado y decidido a ser protagonista en la temporada 2026.

Seguí leyendo

Día del Hincha de Boca: la historia detrás del 12/12 y del mítico "Jugador Nº 12"

Martín Garay vuelve a presentarse en Mendoza: la historia de resiliencia que sube otra vez al ring

Minero se consagró campeón del Nivel 2 en el básquet masculino

Baja sensible en la defensa: Lecanda se despidió de San Martín

Así quedó el fixture de Primera División: Boca va con Riestra y River se mide con Barracas

¿Festejo colibrí en La Bombonera?: la tremenda frase de Borja que lo acerca a Boca

Quién es el 'europeo' que bajó 22 kilos y será rival de San Martín en el ascenso

D'Onofrio, canchero por recordar la final en Madrid: "El fantasmita de la B ya no nos importa"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
martin garay vuelve a presentarse en mendoza: la historia de resiliencia que sube otra vez al ring
Boxeo

Martín Garay vuelve a presentarse en Mendoza: la historia de resiliencia que sube otra vez al ring

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Te Puede Interesar

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario
El operativo del año

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa
Atención

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa

San Juan, al frente de las ciudades más cálidas del país.
Un infiernito

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país