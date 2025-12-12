Gremios presentó su equipo, con toda la ilusión puesta en la Vuelta a San Juan

El equipo Municipalidad de Santa Lucía–Gremios por el Deporte realizó su presentación oficial y marcó el inicio de una nueva etapa deportiva cargada de expectativas. Con la continuidad de su estructura principal, nuevas incorporaciones y el respaldo institucional del municipio, el conjunto dirigido por Rolando Manzanelli y Miguel Montaña , y entrenado por Christian Romerom se prepara para una temporada en la que la Vuelta a San Juan será el gran objetivo.

La base del plantel contará nuevamente con el mendocino Mauricio Páez como capitán, acompañado por Mauricio Domínguez , Gonzalo Romero , Rodrigo Roberto y el regreso de Tomás Moyano , reciente campeón argentino de pista en múltiples especialidades. A la estructura se sumaron Tomás Ruiz , Iván Ruiz y Agustín Tarifa , reforzando la juventud y el potencial del grupo.

La presentación, realizada en la sede de FOECYT, reunió también al grupo junior, conformado por Diego Manzanelli y Alex Domínguez, y a los suplentes Franco Buchanan -campeón argentino de persecución individual- y Santiago Gruñeiro -campeón argentino de persecución por equipos-. El staff técnico quedó integrado por Christian Romero como entrenador, Mario Guevara como mecánico, Fabián Bustos como masajista, Brisa Manzanelli en prensa, el director deportivo Miguel Montaña y el manager general Rolando Manzanelli.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 19.35.27 (1)

Páez, como capitán del grupo, explicó el camino hasta este armado definitivo: “Nos había quedado un poco lejos la presentación porque nos costó cerrar la base del equipo. Íbamos arreglando corredores y se nos caían, costaba ordenar la estructura. Hoy tenemos una base firme de ocho ciclistas y la idea es trabajar con ellos toda la temporada”, señaló. También remarcó que la combinación de experiencia y juventud será una de las fortalezas del plantel: “Somos un equipo joven. Algunos tienen menos experiencia en el pelotón sanjuanino, otros más, y ahí lo vamos equilibrando. Las expectativas son altas porque el grupo viene afianzado y con ganas”.

El capitán fue claro al definir las metas del equipo: “Nuestro objetivo fuerte está en enero. Vamos a apuntar de lleno a la Vuelta a San Juan y también al Giro del Valle. Queremos llegar con todas las armas”. Con plantel completo, identidad renovada y respaldo institucional, Gremios inicia un nuevo ciclo confiado y decidido a ser protagonista en la temporada 2026.