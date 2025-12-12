viernes 12 de diciembre 2025

Festejo Xeneize

Día del Hincha de Boca: la historia detrás del 12/12 y del mítico "Jugador Nº 12"

Cada 12 de diciembre, Boca celebra a su hinchada en una fecha emblemática que une identidad, mística y tradición. Por qué el 12/12 quedó marcado en azul y oro y cómo nació la figura del “Jugador Nº 12”, inspirada en Victoriano “Toto” Caffarena.

Redacción Tiempo de San Juan
Día-del-hincha-de-Boca
image

El 12 de diciembre es, desde hace más de una década, una cita fija para los fanáticos xeneizes. Ese día se celebra el “Día del Hincha de Boca”, una conmemoración que nació de manera espontánea entre los propios simpatizantes y que con el tiempo se transformó en un clásico azul y oro, con concentraciones y festejos multitudinarios.

La elección de la fecha no es casual: el 12/12 combina el número que identifica al hincha —el famoso “Jugador Nº 12”— con el mes 12 del calendario. Esa asociación simboliza la influencia que la gente de Boca tiene sobre el equipo, al punto de ser considerada un futbolista más por su capacidad de empujar, motivar y sostener al plantel en cualquier cancha.

image

El origen del término “La 12” se remonta a 1925, cuando Boca emprendió una histórica gira por Europa, la primera de un club argentino en el Viejo Continente. En aquella aventura apareció la figura de Victoriano “Toto” Caffarena, socio, escribano y fanático del club, quien viajó como enviado especial del diario El Telégrafo. Su aporte fue mucho más que periodístico: puso a disposición bienes personales para que el equipo pudiera completar el viaje, un gesto decisivo para que la expedición se concretara.

La entrega y la cercanía de Caffarena con el plantel lo convirtieron en un referente para los jugadores. Fue Agustín Cerroti, uno de los goleadores de aquel equipo, quien lo bautizó simbólicamente como el “Jugador Número 12”, asociando ese número con el empuje del hincha que acompaña en cada desafío.

Con el paso del tiempo, esa figura se convirtió en marca registrada de la identidad boquense. Y desde hace años, cada 12/12 los hinchas celebran su propio día, una fiesta que mantiene viva la tradición y refuerza el vínculo indisoluble entre Boca y su gente.

Dejá tu comentario

