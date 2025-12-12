viernes 12 de diciembre 2025

Fútbol sanjuanino

Unión presentó a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Magallanes

El entrenador, multicampeón con el femenino de San Martín, ya dirigió su primera práctica y tendrá por delante dos desafíos decisivos: la revancha ante General Belgrano por el Regional Amateur y la final del Clausura ante Desamparados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
union

Unión de Villa Krause tomó velocidad y no perdió tiempo tras la salida de Claudio “Cachilo” Magallanes. Aunque el mismo martes el club presentó su cuerpo técnico, recién este jueves el Azul confirmó públicamente a su nuevo cuerpo técnico a través de sus redes sociales, con Juan Colarte como flamante director técnico. El entrenador, de recorrido por Del Bono, Peñarol, 9 de Julio y con un exitoso paso por San Martín femenino -donde acumuló títulos provinciales y nacionales- ya se hizo cargo del plantel.

Junto a Colarte trabajarán Cristian Garrido como ayudante de campo; Leonardo Ávila, entrenador de arqueros con una vasta trayectoria; y Adrián Carrión, preparador físico con experiencia en Marquesado y varias selecciones. Además, se suma al grupo de trabajo Hernán Verón, completando una estructura que buscará ordenar rápidamente al equipo en el tramo decisivo de la temporada.

El entrenador tendrá un cierre de año cargado: este domingo a las 17, Unión jugará la revancha frente a General Belgrano por el Torneo Regional Amateur, con la clasificación en disputa. Y la semana próxima afrontará la final del Clausura ante Desamparados en el Estadio Bicentenario, un objetivo que moviliza a todo Villa Krause.

