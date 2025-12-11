jueves 11 de diciembre 2025

River

D'Onofrio, canchero por recordar la final en Madrid: "El fantasmita de la B ya no nos importa"

El ex presidente del Millonario reconoció que ese triunfo opacó las bromas por el descenso en 2011 del Millonario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Rodolfo D'Onofrio, quien fue presidente de River entre diciembre de 2013 y fines de 2021, aseguró que "el fantasmita de la B" ya no les importa porque la final de la Libertadores 2018 que el Millonario le ganó a Boca, hoy hace exactamente siete años, borró ese tipo de bromas para el eterno rival.

En declaraciones a TyC Sports, el exmandatario de River aclaró por qué considera que la pérdida de la categoría en 2011 quedó atrás y añadió: "No es que borro el descenso para River, borró para nuestro eterno rival ese tipo de bromas, que son típicas en el fútbol. Siempre le digo a los amigos de Boca que es cierto, nos fuimos y volvimos, pero para llegar a eso fueron tres años muy malos y no nos mandó Boca, nos mandaron todos los clubes porque hicimos mal las cosas".

Además, comparó ese momento crítico en la historia de su club con la final de aquella Libertadores inolvidable: "En Madrid te gané a vos y no te vas a olvidar en tu vida. Con eso, el chiste de la B no duele... preguntale a un hincha de River. Me pueden poner 33 fantasmas que les pongo 9 de diciembre y se termina todo".

Al mismo tiempo, D'Onofrio señaló: "No sé si cambió la historia, fue un momento muy importante que vamos a festejar siempre, pero hay que seguir jugando. Fue y será un día de gloria eterna".

El exdirigente también resaltó a los jugadores que se irán a fin de año del club (Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco) que fueron parte de aquella historia y sentenció: "Conformábamos con los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico un gran equipo, no había algo particular. Todos funcionábamos en una línea parecida. No podría nombrarte a uno".

A su vez, D'Onofrio contó que el club nunca recuperó el dinero que gastó para los operativos de seguridad del día en que iba a jugarse la final de vuelta, que se suspendió por las agresiones al micro del Xeneize, y también pagó el del día posterior, que finalmente no se llevó a cabo: "River creyó conveniente que si los jugadores no estaban bien, que jugaramos al otro día. Lo acordamos con Angelici, pero también lo firmamos ante Conmebol. Al día siguiente Boca dijo que no iba a jugarlo y ahí comenzó todo".

Si bien reconoció que nunca temió que no se jugara, lo sorprendió la decisión de mudarlo de país: "Tuvimos una reunión en Asunción y nos contaron que si el Tribunal decidía que se jugara, no iba a ser en Argentina. Yo dije que no podía ser, que lo hagamos en Mendoza o Córdoba, pero fue por unanimidad, o sea, Argentina también votó para que no se jugara en el país".

También reveló que siempre tuvo una buena relación con el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, y contó de qué charlaron en el Santiago Bernabéu tras la consagración de River: "En Mendoza, cuando les ganamos y faltaba poco para que Boca sea campeón local, le dije: 'Hoy estás triste, pero en poco tiempo más vas a estar feliz y te voy a llamar para felicitarte'. Eso hice. En Madrid hablamos de su proyecto, fue una charla amistosa en un momento donde yo podía tener toda la euforia y él la tristeza, pero es deporte y yo respeto siempre al adversario".

D'Onofrio, por otra parte, se refirió a cómo afrontó la noticia de que River no disputará la Libertadores en 2026: "Para el hincha, era muy importante. A mí, por un lado me parece bien, pero por otro es raro que no vamos a jugar la Libertadores, aunque me parece que no está mal tener tiempo para rearmar el equipo y jugar la Sudamericana para reestructurarnos y con mucha humildad empezar a trabajar".

Finalmente, pidió paciencia para los últimos refuerzos que llegaron al club y bancó al entrenador Marcelo Gallardo: "Hay que darle tiempo a Gallardo y estos jugadores. Con el tiempo podrán demostrar por qué los trajeron y si no funcionan, no funcionarán, pero primero démosle tiempo. Estoy totalmente de acuerdo que Gallardo siga y que pueda construir esta versión nueva de River".

