miércoles 25 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Tras el fuerte viento Sur de madrugada, cómo continuará el tiempo este lunes en San Juan

El viento Sur llegó con ráfagas intensas durante la madrugada y provocó baja visibilidad; se espera una mejora gradual y temperaturas en ascenso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del fuerte viento Sur, se espera una mejora del tiempo este miércoles en San Juan.

Después del fuerte viento Sur, se espera una mejora del tiempo este miércoles en San Juan.

Después del viento sur, por el que San Juan estuvo bajo alerta y que finalmente llegó alrededor de las 3 de este miércoles, a una velocidad de 49 km/h, en un momento en que el termómetro marcaba 19 grados y la visibilidad se redujo a 2,5 km, las ráfagas continuaron sintiéndose con fuerza durante toda la madrugada. Sin embargo, a lo largo de la mañana su intensidad irá mermando, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Esta situación cambiará el modo en que se presentará el tiempo en lo que resta del día.

Lee además
Dayton Webber, el jugador profesional de cornhole que fue detenido acusado de asesinato.
Caso conmocionante

No tiene brazos ni piernas y lo acusan de asesinato tras una discusión
alerta amarilla por rafagas de 85 km/h: cuando llega el viento sur y a que zonas afectara
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Cabe señalar que la jornada comenzó con una temperatura mínima que rondó los 16 grados, el cielo mayormente nublado, con polvo en suspensión, y viento del Sur aún vigente a razón de 26 km/h. En ese contexto, se espera que la mañana siga ventosa y con el cielo parcialmente nublado.

En cuanto a la tarde, el SMN prevé una temperatura máxima de 24 grados, con una brisa del noreste y el cielo ligeramente nublado.

image

En relación con lo que resta de la semana, se anuncia un ascenso de temperatura. Para mañana jueves, el pronóstico marca una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. Mientras que, tanto para el viernes como para el sábado, se anuncian mínimas que rondarán los 15 grados y máximas de 30 grados. El domingo, el termómetro podría alcanzar los 34 grados.

Temas
Seguí leyendo

Ranking de los 10 autos 0km que podés comprarte a menos de $40.000.000 y con caja automática

Jornada ventosa y con temperatura ideal este lunes en San Juan

Precaución: rige alerta amarilla por viento Zonda en San Juan

Dónde ver y a qué hora juega River del "Chacho" Coudet contra Estudiantes de Rio Cuarto

Boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a Instituto: a qué hora juega y posible 11

Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Aplicaciones de llamadas internacionales vs operadores móviles: ¿cuál opción es más económica?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alerta amarilla por rafagas de 85 km/h: cuando llega el viento sur y a que zonas afectara
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial
Deceso

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial

En el barrio chino sanjuanino que se hizo tendencia en cuestión de meses, el ramen y los peperos son los favoritos de los clientes. video
Tendencia

El "barrio chino" sanjuanino: la novedad que atrapa a jóvenes con productos virales y sinogramas

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza video
Video

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza

Imagen ilustrativa de Lote Hogar 27
Violento episodio

Apuñalan "a traición" a un joven en Pocito en medio de un "mano a mano"

Te Puede Interesar

La General Acha se prevé repavimentar en el tramo desde Santa Fe a 25 de Mayo.
Más obras en la ciudad

San Juan renueva su corazón con un ambicioso plan para repavimentar las calles del microcentro: cuáles mejorarán

Por Miriam Walter
El antecedente del “compre local” en minería vuelve al debate justo cuando San Juan busca una nueva ley de proveedores.
Una discusión que vuelve

Una mesa, millones de dólares y un final polémico: cómo funcionó la "ley de proveedores" cuando la minería tuvo su época de oro en San Juan

Uno que volvió tranqui: UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina
Vóley

Uno que volvió tranqui: UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina

Después del fuerte viento Sur, se espera una mejora del tiempo este miércoles en San Juan.
Pronóstico

Tras el fuerte viento Sur de madrugada, cómo continuará el tiempo este lunes en San Juan

Actualizaron los horarios y precios de las entradas en el Parque Provincial Ischigualasto.
Atención

Cambian las tarifas y horarios para recorrer Ischigualasto: el detalle de las novedades