Minero se consagró campeón del Nivel 2 en el básquet masculino

A la consagración de UNSJ en la Primera del Femenino, hay que sumarle el título de este miércoles de Minero en la Categoría Nivel 2 del Masculino, tras vencer 76-56 a Macabi-El Ceibo, en el segundo partido de la serie. Con este resultado, logró el ascenso al Nivel 1.

Atención Toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Fútbol sanjuanino Unión presentó a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Magallanes

En cancha de Urquiza, Fernando Loyola, jugador del equipo ganador, fue el máximo anotador del partido quién logró 19 puntos, mientras que Ramiro Atencio aportó 17 canastas y Marcos Molina realizó 15 anotaciones.

Para Macabi, Santiago Luján hizo 11 puntos, Julián Páez aportó 10 canastas, en tanto que Rodolfo Sirerol, Gabriel Castro y Juan Sombra encestó en 8 oportunidades.

En el primer encuentro de la serie derrotó por 79-46 a Macabi, por eso con el segundo triunfo aseguró el campeonato.

En el partido inicial de la final de la Categoría Nivel 1 Masculino, Jáchal venció a Ausonia por 77 a 59 a Ausonia en el estadio Papa Francisco.

Ismael Sarruff, del conjunto jachallero, fue el máximo anotador del partido quién logró 28 puntos, mientras que Marco Bosh aportó 24 canastas y Francisco Mines realizó 9 anotaciones.

Para Ausonia, Fabricio Cabañas hizo 24 puntos, Lautaro Mercado realizó 10 canastas y Juan Romero anotó en 8 ocasiones.

El segundo partido de la serie, que se jugará en el mismo escenario, se disputará el viernes 12.

Fotos: Redes del Club Minero