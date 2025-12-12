viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polideportivo

Minero se consagró campeón del Nivel 2 en el básquet masculino

Derrotó en el segundo partido de la serie a Macabi-El Ceibo y sentenció el campeonato. Además en Nivel 1, Jáchal sacó ventaja ante Ausonia.

6609e60b-8462-461e-88e3-e4c5fc25c007

A la consagración de UNSJ en la Primera del Femenino, hay que sumarle el título de este miércoles de Minero en la Categoría Nivel 2 del Masculino, tras vencer 76-56 a Macabi-El Ceibo, en el segundo partido de la serie. Con este resultado, logró el ascenso al Nivel 1.

Lee además
union presento a su nuevo cuerpo tecnico tras la salida de magallanes
Fútbol sanjuanino

Unión presentó a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Magallanes
toda la agenda deportiva para el fin de semana en san juan
Atención

Toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

En cancha de Urquiza, Fernando Loyola, jugador del equipo ganador, fue el máximo anotador del partido quién logró 19 puntos, mientras que Ramiro Atencio aportó 17 canastas y Marcos Molina realizó 15 anotaciones.

Para Macabi, Santiago Luján hizo 11 puntos, Julián Páez aportó 10 canastas, en tanto que Rodolfo Sirerol, Gabriel Castro y Juan Sombra encestó en 8 oportunidades.

En el primer encuentro de la serie derrotó por 79-46 a Macabi, por eso con el segundo triunfo aseguró el campeonato.

En el partido inicial de la final de la Categoría Nivel 1 Masculino, Jáchal venció a Ausonia por 77 a 59 a Ausonia en el estadio Papa Francisco.

Ismael Sarruff, del conjunto jachallero, fue el máximo anotador del partido quién logró 28 puntos, mientras que Marco Bosh aportó 24 canastas y Francisco Mines realizó 9 anotaciones.

Para Ausonia, Fabricio Cabañas hizo 24 puntos, Lautaro Mercado realizó 10 canastas y Juan Romero anotó en 8 ocasiones.

El segundo partido de la serie, que se jugará en el mismo escenario, se disputará el viernes 12.

Fotos: Redes del Club Minero

Temas
Seguí leyendo

Día del Hincha de Boca: la historia detrás del 12/12 y del mítico "Jugador Nº 12"

Martín Garay vuelve a presentarse en Mendoza: la historia de resiliencia que sube otra vez al ring

Gremios presentó su equipo, con toda la ilusión puesta en la Vuelta a San Juan

Baja sensible en la defensa: Lecanda se despidió de San Martín

Así quedó el fixture de Primera División: Boca va con Riestra y River se mide con Barracas

¿Festejo colibrí en La Bombonera?: la tremenda frase de Borja que lo acerca a Boca

Quién es el 'europeo' que bajó 22 kilos y será rival de San Martín en el ascenso

D'Onofrio, canchero por recordar la final en Madrid: "El fantasmita de la B ya no nos importa"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gremios presento su equipo, con toda la ilusion puesta en la vuelta a san juan
Ciclismo

Gremios presentó su equipo, con toda la ilusión puesta en la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Te Puede Interesar

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario
El operativo del año

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa
Atención

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa

San Juan, al frente de las ciudades más cálidas del país.
Un infiernito

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país