viernes 12 de diciembre 2025

Boxeo

Martín Garay vuelve a presentarse en Mendoza: la historia de resiliencia que sube otra vez al ring

El vallisto será protagonista en la previa profesional del festival "Cuna de Campeones" en el Hotel Hyatt. Enfrentará a Damián “La Bestia” Castro, en su segunda presentación del año en Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La noche mendocina tendrá uno de sus capítulos más intensos este viernes, cuando el sanjuanino Martín Garay vuelva a subirse a un ring profesional en el prestigioso festival "Cuna de Campeones", en el Hotel Hyatt. El boxeador vallisto abrirá la serie de combates profesionales frente a Damián “La Bestia” Castro, en una pelea que genera expectativa no solo por el choque de estilos, sino por el presente deportivo y humano que atraviesa el vallisto.

La velada comenzará a las 19, con diez peleas amateurs y un cartel profesional de alto nivel antes del duelo estelar entre Abraham “El Turco” Buonarrigo y Jesús “La Bala” Avilés. En ese marco, la presentación de Garay se destaca como uno de los atractivos iniciales, especialmente porque será su segunda aparición del año en Mendoza tras su regreso del 25 de abril, cuando volvió al profesionalismo en un escenario de lujo y dejó una actuación intensa en un combate pactado a cuatro rounds.

Ese regreso marcó mucho más que un resultado deportivo: fue la confirmación de que Garay, de 28 años, había encontrado nuevamente un camino después de atravesar uno de los momentos más duros de su vida. Tras enfrentarse a un severo consumo problemático que lo puso al borde de la muerte, eligió pedir ayuda, apoyarse en su familia, reencontrarse con el boxeo y reconstruirse paso a paso.

“Gracias a Dios estoy bien. Pensé que no iba a volver nunca al deporte, pero hoy estoy acá. Estoy vivo”, contó semanas atrás, todavía sorprendido por el giro que tomó su historia. Hoy alterna el boxeo con el running, disciplina en la que ya corrió pruebas exigentes y se prepara para la Maratón de San Juan, siempre llevando en el pecho la frase que lo identifica: “Valle Fértil es mi tierra, es mi gente”.

Este viernes, frente a Castro, intentará confirmar que su presente es sólido y que su historia de superación sigue escribiéndose arriba del ring. En una velada repleta de figuras, luces y público, su pelea será una de las que mejor simboliza el espíritu de Cuna de Campeones: ese lugar donde no solo se pelea, también se renace.

