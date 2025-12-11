jueves 11 de diciembre 2025

Se va del verdinegro

Baja sensible en la defensa: Lecanda se despidió de San Martín

Después del descenso en el Minella, el central decidió marcharse de Concepción. El sentido mensaje que colgó en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El golpe deportivo que significó el descenso en el Minella todavía se siente en Concepción, y este jueves se confirmó que marca un vacío en la defensa: Tomás Lecanda, uno de los referentes de la última línea, decidió poner punto final a su ciclo en San Martín. El defensor, que llegó para aportar solidez y terminó convirtiéndose en una pieza clave, anunció su salida a través de un mensaje en redes sociales.

quien es el empleado infiel que cayo por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"
Quién es el 'europeo' que bajó 22 kilos y será rival de San Martín en el ascenso

Lecanda eligió tomarse unos días para procesar el desenlace que lo llevó al descenso antes de hablarles directamente a los hinchas. Finalmente, publicó un texto en el que agradece a todos, pero principalmente a los hinchas. Qué dijo.

"Después de varias semanas quería tomarme un tiempo para despedirme de este hermoso club. Lamentablemente el objetivo no fue alcanzado y eso duele, pero el fútbol es así: a veces te da y otras te quita. Me llevo aprendizajes y experiencias valiosas que me ayudarán a seguir creciendo en mi carrera. Gracias a mis compañeros, entrenadores y a todas las personas que fueron parte de este año. Nos queda aferrarnos a la entrega, al trabajo y al crecimiento que fuimos teniendo durante toda la segunda parte. Siempre intenté dar todo por esta camiseta, dentro y fuera del campo”, escribió el central.

Mi última mención es para la gente de San Martín, para el hincha que siempre estuvo y acompañó durante todo el año Mi última mención es para la gente de San Martín, para el hincha que siempre estuvo y acompañó durante todo el año

Embed - LECANDA on Instagram: "Después de varias semanas quería tomarme un tiempo para despedirme de este hermoso club. Lamentablemente el objetivo no fue alcanzado y eso duele, pero el futbol es así a veces te da y otras te quita. Me llevo aprendizajes y experiencias valiosas que me ayudarán a seguir creciendo en mi carrera. Gracias a mis compañeros, entrenadores y a todas las personas que fueron parte de este año. Nos queda aferrarnos a la entrega, al trabajo y al crecimiento que fuimos teniendo durante toda la segunda parte. Siempre intenté dar todo por esta camiseta, dentro y fuera del campo. Mi última mención es para la gente de san Martín, para el hincha que siempre estuvo y acompañó durante todo el año. GRACIAS"
