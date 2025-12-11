Baja sensible en la defensa: Lecanda se despidió de San Martín

El golpe deportivo que significó el descenso en el Minella todavía se siente en Concepción, y este jueves se confirmó que marca un vacío en la defensa: Tomás Lecanda , uno de los referentes de la última línea, decidió poner punto final a su ciclo en San Martín . El defensor, que llegó para aportar solidez y terminó convirtiéndose en una pieza clave, anunció su salida a través de un mensaje en redes sociales.

Lecanda eligió tomarse unos días para procesar el desenlace que lo llevó al descenso antes de hablarles directamente a los hinchas. Finalmente, publicó un texto en el que agradece a todos, pero principalmente a los hinchas. Qué dijo.

"Después de varias semanas quería tomarme un tiempo para despedirme de este hermoso club. Lamentablemente el objetivo no fue alcanzado y eso duele, pero el fútbol es así: a veces te da y otras te quita. Me llevo aprendizajes y experiencias valiosas que me ayudarán a seguir creciendo en mi carrera. Gracias a mis compañeros, entrenadores y a todas las personas que fueron parte de este año. Nos queda aferrarnos a la entrega, al trabajo y al crecimiento que fuimos teniendo durante toda la segunda parte. Siempre intenté dar todo por esta camiseta, dentro y fuera del campo”, escribió el central.

Mi última mención es para la gente de San Martín, para el hincha que siempre estuvo y acompañó durante todo el año