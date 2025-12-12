Llegó como delantero goleador, le convirtió al Tomba y se despidió de San Martín: "Hoy se termina"

Después de una temporada que no terminó como esperaba, Franco Toloza decidió cerrar su ciclo en San Martín. El delantero, que había llegado desde Quilmes para aportarle gol y presencia al ataque del equipo en Primera, anunció su partida con un mensaje sentido en sus redes sociales.
“Hoy se termina una etapa y aunque no pudimos cumplir el objetivo, me quedo con el cariño de la gente, de una provincia donde aprendí y me encariñé por demás. Le deseo lo mejor para lo que viene, y no tengo dudas que van a volver a ser de primera. Agradezco a cada persona que conocí y el trato que le dieron a mi familia, gracias a toda la gente del club y mis compañeros por los meses compartidos”, escribió el delantero en su cuenta personal de Instagram.
Toloza, que llegó con el cartel de goleador, no tuvo demasiadas oportunidades en un San Martín convulsionado, que atravesó cambios de técnico y rendimientos irregulares. Aun así, cada vez que le tocó entrar, respondió. Su único gol con la camiseta verdinegra fue en el clásico cuyano ante Godoy Cruz, jugado en el Hilario Sánchez.
Así fue el gol de Franco Toloza frente a Godoy Cruz: