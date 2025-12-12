Llegó como delantero goleador, le convirtió al Tomba y se despidió de San Martín: "Hoy se termina"

Después de una temporada que no terminó como esperaba, Franco Toloza decidió cerrar su ciclo en San Martín . El delantero, que había llegado desde Quilmes para aportarle gol y presencia al ataque del equipo en Primera, anunció su partida con un mensaje sentido en sus redes sociales.

“Hoy se termina una etapa y aunque no pudimos cumplir el objetivo, me quedo con el cariño de la gente, de una provincia donde aprendí y me encariñé por demás. Le deseo lo mejor para lo que viene, y no tengo dudas que van a volver a ser de primera. Agradezco a cada persona que conocí y el trato que le dieron a mi familia, gracias a toda la gente del club y mis compañeros por los meses compartidos”, escribió el delantero en su cuenta personal de Instagram.