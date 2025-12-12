UPCN sacó chapa y arrancó con una sonrisa la Copa ACLAV

UPCN San Juan Vóley superó a Waiwen Vóley por 3 a 1 en su estreno en la Copa ACLAV, que se juega en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. El equipo sanjuanino, que fue de menor a mayor y cerró de manera contundente, se impuso con parciales de 25-18, 22-25, 25-9 y 25-14, en encuentro correspondiente a la Zona 2.

De esta manera, UPCN dio un paso importante en el torneo y este domingo 14 buscará la clasificación a semifinales cuando enfrente a River, a las 18 y nuevamente en Morón (va por Fox Sports y YouTube).

Los Cóndores dominaron el juego desde el saque y el ataque, especialmente a partir del tercer set, en el que no le dio ninguna chance de recuperación al rival.

En la tarde se destacó el punta Juan Simón Villarruel, uno de los máximos anotadores del partido con 19 puntos, 9 de ellos marcados desde el saque, que lo metió en los registros del torneo.

A su vez, el opuesto Gerónimo Elgueta fue el otro artillero del encuentro, con 19 tantos. También fue importante el central Matheus Alejandro, con 13 puntos, 8 de ellos de bloqueo.

La instancia regular de la Copa ACLAV está conformada por tres zonas de tres equipos y sólo los primeros clasificarán a semifinales, en la que espera Ciudad Vóley. El campeón accederá a una plaza en el Sudamericano de Clubes 2026.

Síntesis:

UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Juan Simón Villarruel; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Alejandro Toro, Mateo Bozikovich, Iván Quiroga, Mateo Gómez, Pedro Besso (L).

Waiwen Vóley: Lucas Astegiano, Bautista Gazaba; Nicolás Oldani, Ramsés Cascú; Bruno Wagner, Kaj Bonacic; Braulio Mendoza (L). Entrenador: Lisando Luppo. Ingresos: Joaquín Herrera, Ignacio Segovia, José González.

Parciales: 25-18, 22-25, 25-9 y 25-14.

Estadio: Polideportivo Gorki Grana (Morón, BsAs).