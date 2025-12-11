UPCN Vóley jugará por el boleto al Sudamericano de clubes

UPCN San Juan Vóley cerrará el 2025 con un nuevo objetivo: la Copa ACLAV . La competencia se disputará en el Polideportivo Gorki Grana de Buenos Aires, entre el 12 y el 17 de diciembre, y reunirá a los 10 clubes de la LVA. El campeón clasificará al Sudamericano de Clubes.

Vóley Mal cierre del Tour 3 para UPCN: volvió a perder, ahora con San Lorenzo

Vóley Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Los Cóndores integrarán la Zona 2, donde enfrentarán a Waiwen Vóley, este viernes 12 de diciembre a las 18, y luego a River Plate, el domingo 14 de diciembre, también a las 18. Ambos partidos serán televisados por Fox Sports y se podrán ver también por el canal de ACLAV en YouTube.

La Copa ACLAV estará compuesta por tres zonas de tres equipos, cuyos ganadores avanzarán a las semifinales. Allí espera Ciudad Vóley, que quedó primero en la fase inicial de la Liga Argentina y por eso clasificó directamente a esa instancia.

Las semifinales están programadas para el 16 de diciembre, mientras que la final, que definirá al campeón del torneo, se jugará el 17 de diciembre.

El equipo que se consagre en Buenos Aires obtendrá el boleto al Campeonato Sudamericano de Clubes 2026

UPCN es uno de los dos equipos que más veces ganó la Copa ACLAV, junto a Bolívar. El equipo sanjuanino conquistó el torneo en cinco ocasiones. Fue en las temporadas 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2019/20 y 2020/21 (en las dos últimas, el torneo se había denominado Copa Argentina).

Los Cóndores jugaron, en total, nueve finales de la Copa ACLAV, la última en 2022/23