viernes 12 de diciembre 2025

Tras el escándalo

El descargo del jugador de futsal que escupió a una árbitra: "Cometí un error y pedí disculpas"

Este hecho se produjo en el duelo que protagonizó Alianza y Barrio Rivadavia, por los cuartos de final del futsal sanjuanino. La ACAF repudió la agresión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-12-12 174835

La divisional A del futsal sanjuanino vivió un momento lamentable durante el cruce de cuartos de final entre Alianza y Barrio Rivadavia. Sobre el cierre del partido, Marcos Landa, jugador de Barrio Rivadavia, fue expulsado y reaccionó de la peor manera contra la jueza Daniela Yevcin, quien estaba de árbitro principal y recibió un 'escupitajo'.

Pese al mal momento, el encuentro siguió su curso y terminó con triunfo de Alianza por 7-2.

El hecho motivó un fuerte comunicado de la Asociación Civil Árbitros de Fútbol (ACAF), que repudió la agresión y pidió sanciones ejemplares ante un acto considerado “degradante y absolutamente fuera de los límites deportivos”.

image

Sin embargo, horas después, el propio jugador Marcos Landa habló con Tiempo de San Juan y dio su versión. El jugador reconoció su error, aseguró que no fue su intención generar semejante repercusión y contó que ya se comunicó personalmente con la árbitra Yevcin para disculparse.

"Cuando uno comete un error, se siente mal, debe reconocer y pedir disculpas", dijo Landa, quien aclaró que la situación "no pasó a mayores". "No pasó nada grave. Si fuera algo realmente grave suspenden el partido y me llevan preso. Obviamente, cuando uno comete un error pide disculpas y fin del problema", sostuvo quien pidió evitar sobredimensionar la situación.

Luego del hecho, detalló que se marchó sin generar mayores conflictos: "Los que me conocen saben que no soy esa clase de persona".

