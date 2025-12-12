Un lateral entrerriano, el primer refuerzo de San Martín en la Primera Nacional

El descenso en el Minella todavía duele, pero no quedan muchas opciones. La urgencia es dar vuelta la página y encarar el proyecto de regreso a Primera de la mano de Ariel Martos, la nueva cara del Verdinegro ante la salida de Leandro Romagnoli. Quién es el primer refuerzo que arribó.

Se trata de Federico Murillo, el lateral derecho de 28 años, quien es oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos. El jugador viene de vestir los colores del San Martín de Tucumán en la B y llega bajo el ala de Martos.

El lateral también vistió las camisetas de Flandria y Ferro. Con este arribo, el jugador llega a competir el puesto con Alejandro "Chaco" Molina, que hasta el momento continuaría en el club. Así juega Fede Murillo, el ex Santo que llega bajo el ala del nuevo DT: Embed - Federico Murillo 2024//Lateral Derecho

