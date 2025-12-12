Calles repletas y una estatua de 21 metros en su honor: Lionel Messi aterrizó en la India junto a Suárez y De Paul

Este viernes, Lionel Messi , bajo la GOAT Tour, arribó al Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose, cercano a Calcuta en la India . Durante la gira, el capitán recorrerá cuatro ciudades: esa misma, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.

El despliegue incluirá mucho más que la estatua: habrá recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición 7 vs 7 en Hyderabad, con show musical y celebridades, en el estadio Internacional Rajiv Gandhi. También participará de un desfile de moda junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes lo acompañan en el viaje.

Antes de pisar suelo asiático, ya se dejó ver el tributo que marcará uno de los momentos más llamativos del viaje. Se trata de una estatua de 21 metros de altura que incluso supera a los árboles del entorno y que fue presentada oficialmente en la previa del arribo. La escultura lo muestra levantando la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022 y fue realizada en fibra de vidrio. La construcción demandó alrededor de 40 días y se encuadra dentro del denominado GOAT Tour, el nombre que le dieron a esta visita especial al país.

No es la primera vez de Messi en India: ya había estado en 2011 con la Selección Argentina, cuando disputó un amistoso frente a Venezuela. La Pulga fue recibido bajo la euforia y el aclamo de toda una multitud, que gritaron y corearon múltiples veces su nombre.