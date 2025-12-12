viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Calles repletas y una estatua de 21 metros en su honor: Lionel Messi aterrizó en la India junto a Suárez y De Paul

El campeón del mundo viajó a la India en el marco de la GOAT Tour. Su arribo fue aclamado por toda los fanáticos que corearon su nombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes, Lionel Messi, bajo la GOAT Tour, arribó al Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose, cercano a Calcuta en la India. Durante la gira, el capitán recorrerá cuatro ciudades: esa misma, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.

Lee además
Victoria de UPCN en el arranque.
Vóley

UPCN sacó chapa y arrancó con una sonrisa la Copa ACLAV
el sanjuanino fabricio perez, en la lista de dominguez para la final frente a racing
A un paso del título

El sanjuanino Fabricio Pérez, en la lista de Domínguez para la final frente a Racing

El despliegue incluirá mucho más que la estatua: habrá recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición 7 vs 7 en Hyderabad, con show musical y celebridades, en el estadio Internacional Rajiv Gandhi. También participará de un desfile de moda junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes lo acompañan en el viaje.

Antes de pisar suelo asiático, ya se dejó ver el tributo que marcará uno de los momentos más llamativos del viaje. Se trata de una estatua de 21 metros de altura que incluso supera a los árboles del entorno y que fue presentada oficialmente en la previa del arribo. La escultura lo muestra levantando la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022 y fue realizada en fibra de vidrio. La construcción demandó alrededor de 40 días y se encuadra dentro del denominado GOAT Tour, el nombre que le dieron a esta visita especial al país.

G7-ndPKXIAIt4YK

No es la primera vez de Messi en India: ya había estado en 2011 con la Selección Argentina, cuando disputó un amistoso frente a Venezuela. La Pulga fue recibido bajo la euforia y el aclamo de toda una multitud, que gritaron y corearon múltiples veces su nombre.

Seguí leyendo

El descargo del jugador de futsal que escupió a una árbitra: "Cometí un error y pedí disculpas"

Llegó como delantero goleador, le convirtió al Tomba y se despidió de San Martín: "Hoy se termina"

Un lateral entrerriano, el primer refuerzo de San Martín en la Primera Nacional

Unión presentó a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Magallanes

Toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Día del Hincha de Boca: la historia detrás del 12/12 y del mítico "Jugador Nº 12"

Martín Garay vuelve a presentarse en Mendoza: la historia de resiliencia que sube otra vez al ring

Minero se consagró campeón del Nivel 2 en el básquet masculino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
llego como delantero goleador, le convirtio al tomba y se despidio de san martin: hoy se termina
Baja sensible

Llegó como delantero goleador, le convirtió al Tomba y se despidió de San Martín: "Hoy se termina"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Robo en la madrugada

Asaltaron a dos serenos de un barrio a estrenar en Rawson y robaron artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristian Andino integrará a una comisión picante y tendrá como asesora una ex funcionaria de Rawson
Legislativa

Cristian Andino integrará a una comisión picante y tendrá como asesora una ex funcionaria de Rawson

San Juan, azul y oro: los hinchas de Boca celebraron su día en la Plaza 25
En fotos

San Juan, azul y oro: los hinchas de Boca celebraron su día en la Plaza 25

Bugonia y el crudo análisis de la humanidad de Yorgos Lanthimos. video
Tiempo para Ver

"Bugonia", un análisis sobre lo diminuto del ser humano contado a lo Lanthimos

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson
Solidaridad

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson