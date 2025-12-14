Mansur volvió a imponerse en Godoy Cruz y asumirá la conducción del club por cuatro años

José Mansur fue el claro vencedor de las elecciones celebradas en Godoy Cruz Antonio Tomba y se transformó en el nuevo presidente de la institución para el período 2025–2029. Con el respaldo del 58% de los socios que participaron del acto eleccionario, el dirigente se impuso sobre las listas encabezadas por Alejandro Chapini y Adrián Sajú, en una jornada considerada histórica por la cantidad de votantes, que superó los 1.200.

La fórmula ganadora, bajo el sello Unidad Tombina, tendrá como vicepresidente primero a Fernando Muñoz y como vice segundo a Mariano Buenanueva. De esta manera, Mansur regresa al máximo cargo del club luego de haber integrado la conducción anterior como vicepresidente primero, precisamente durante la gestión de Chapini, que llegó a su fin tras cuatro años.

La trayectoria de Mansur dentro del Tomba es extensa y de fuerte peso institucional. Lleva más de dos décadas vinculado a la vida política y deportiva del club y ocupó diversos cargos a lo largo del tiempo. Fue vicepresidente durante la presidencia de Mario Contreras y luego lo sucedió en 2013, iniciando una etapa de dos mandatos consecutivos al frente de la entidad, que se extendieron hasta 2021.

Tras dejar la presidencia, pasó a ocupar el rol de vice primero en la conducción que ahora enfrentó en las urnas. En la previa electoral, dejó en claro sus diferencias con el proyecto de Chapini, marcando distancia en lo futbolístico y en lo dirigencial. Incluso, apuntó a decisiones de la gestión saliente como responsables del descenso y negó haber tenido injerencia en la conformación del último plantel profesional.

De cara a esta nueva etapa, Mansur prometió trabajar para un rápido regreso a la máxima categoría, apoyado en una fuerte presencia dirigencial en la AFA, organismo con el que aseguró mantener un vínculo sólido. Además, confirmó que Mariano Toedtli, ex ayudante de campo de Gabriel Heinze, será el encargado de conducir al primer equipo.

En campaña también adelantó que buscará un trato equilibrado para todas las disciplinas que forman parte del club, con una política de apoyo integral más allá del fútbol profesional.

Una vez finalizado el escrutinio, la institución difundió un comunicado oficial con los resultados definitivos. Allí se informó que la lista de Mansur obtuvo el 58% de los votos, seguida por Fuerza Tombina, encabezada por Chapini, con el 33%, y Primero Godoy Cruz, liderada por Sajú, con el 9%. El mensaje cerró con un saludo formal y los deseos de una gestión exitosa para la nueva conducción bodeguera.