El regreso del "Willy": 43 años, bici nueva y una pasión que no se apaga

Hay decisiones que no nacen del impulso, sino del silencio y de lo cotidiano. Del tiempo que pasa, de la bicicleta quieta, del cuerpo que pide volver a hablar en su propio idioma. A Héctor Maximiliano Lucero (43) le pasó eso. Después de casi tres años lejos del pelotón como pedalero, el chimbero volvió a ajustar el casco, a mirar el reloj y a salir a rodar cuando cae la tarde. Sin grandes anuncios ni promesas desmedidas, volvió porque nunca se fue del todo.

“Siempre estuvo la chispa. Nunca la perdí. Lo que faltaba era tiempo”, expresa Willy, hoy asesor del Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura , entrenador del Sindicato de Empleados Públicos y uno de los organizadores de la Vuelta a San Juan Elite , que el próximo mes celebrará su 41º edición. La rutina de gestión, reuniones y fines de semana de viajes y carreras con los "bichos verdes" lo había alejado de la competencia en sí. Pero ahora, con algo más de tiempo, decidió darse el gusto.

Su regreso será en el ciclismo máster, una categoría que conoce y que hoy lo encuentra desde otro lugar. “Esto es diferente. Es más tranquilo, es disfrutar lo que no podés disfrutar en la elite. En la elite es un trabajo, tenés que rendir. Acá es otra cosa”, explica. Aun así, el chip competitivo nunca se apaga del todo. “Con solo presentarme ya lo tengo cambiado. Tampoco quiero llegar y terminar último”, admite entre risas.

Willy dejó el alto rendimiento en 2022. Tras ese retiro formal, corrió una temporada más en máster, hasta que el trabajo en el Gobierno terminó por absorberlo todo. “No tenía tiempo para entrenar, para arreglar la bici, para nada”, dice . Hoy la historia es otra, ya que lleva quince días de preparación, pedalea dos horas diarias y suma gimnasio antes de entrar a trabajar o por la noche. “Cuesta, los años pesan, el esfuerzo es mayor y el cuerpo no ayuda como antes, pero está bueno. Es sacarte la espina y hacer algo distinto”.

El plan inmediato es simple y ambicioso a la vez. Debutar en enero, sumar rodaje y llegar en forma a la Vuelta a San Juan Máster, prevista para febrero. “Ahí fue donde me retiré. Ahí dejé de correr. Y quiero estar”, confiesa. Lo hará con un equipo propio, pensado más como grupo que como estructura profesional. “La idea es juntarnos, pasarla bien, volver a hablar el mismo idioma. Ya aparecerán los chicos que corrieron conmigo, gente de mi época”, agrega.

Hablar de Willy Lucero es hablar de embalajes furiosos. Ganó 51 veces en la ruta, fue un velocista nato, de esos que se jugaban la vida en los últimos metros. Su historia grande empezó temprano: a los 18 años ya era protagonista y, tras una Doble Los Berros inolvidable, Sergio Valdez lo llevó a la pista, donde descubrió su verdadera condición. Luego llegaron los años dorados con el equipo de la Municipalidad de Rawson, las clásicas, las vueltas y un palmarés que lo convirtió en animador permanente del ciclismo argentino.

Ganó la Mendoza–San Juan, la Doble Media Agua, etapas en la Vuelta a San Juan, el Giro del Sol, la Doble Bragado y la Vuelta del Uruguay. Fue líder, sprinter temido y referencia dentro y fuera de la ruta. Por eso, ahora su retorno no pasa inadvertido.

“A la elite no volvería nunca más. Cuando una etapa se cierra, se cierra. Sería mucho lo que habría que pelear y no hay chance”, sentencia.

En esta nueva aventura sobre ruedas su familia está al pie del cañón. Su hijo, también ciclista, celebra la vuelta a ese lenguaje compartido. “Está bueno porque volvemos a hablar de lo mismo, a entrenar, a compartir”, cuenta. No hay presiones ni exigencias externas, solo las ganas de volver a sentir el pulso del pelotón.