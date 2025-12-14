domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historia

El regreso del "Willy": 43 años, bici nueva y una pasión que no se apaga

Referente del ciclismo sanjuanino, ex velocista de elite, entrenador y hoy funcionario provincial, regresará a las rutas con equipo propio y un objetivo claro: estar en la Vuelta a San Juan Máster. "Siempre estuvo la chispa, nunca la perdí", expresa.

Por Carla Acosta
14d8a013-dff3-4a4d-a39a-83e6ba8313bc
ad5526c8-298d-430e-b0ce-89db67e3fb34
c76f5814-782e-472b-bc3f-dab215d5f68f

Hay decisiones que no nacen del impulso, sino del silencio y de lo cotidiano. Del tiempo que pasa, de la bicicleta quieta, del cuerpo que pide volver a hablar en su propio idioma. A Héctor Maximiliano Lucero (43) le pasó eso. Después de casi tres años lejos del pelotón como pedalero, el chimbero volvió a ajustar el casco, a mirar el reloj y a salir a rodar cuando cae la tarde. Sin grandes anuncios ni promesas desmedidas, volvió porque nunca se fue del todo.

Lee además
upcn vencio a river y se clasifico a semifinales de la copa aclav
Vóley

UPCN venció a River y se clasificó a semifinales de la Copa ACLAV
union y penaflor, los sobrevivientes sanjuaninos de un regional amateur implacable
Fútbol

Unión y Peñaflor, los sobrevivientes sanjuaninos de un Regional Amateur implacable

“Siempre estuvo la chispa. Nunca la perdí. Lo que faltaba era tiempo”, expresa Willy, hoy asesor del Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura, entrenador del Sindicato de Empleados Públicos y uno de los organizadores de la Vuelta a San Juan Elite, que el próximo mes celebrará su 41º edición. La rutina de gestión, reuniones y fines de semana de viajes y carreras con los "bichos verdes" lo había alejado de la competencia en sí. Pero ahora, con algo más de tiempo, decidió darse el gusto.

Su regreso será en el ciclismo máster, una categoría que conoce y que hoy lo encuentra desde otro lugar. “Esto es diferente. Es más tranquilo, es disfrutar lo que no podés disfrutar en la elite. En la elite es un trabajo, tenés que rendir. Acá es otra cosa”, explica. Aun así, el chip competitivo nunca se apaga del todo. “Con solo presentarme ya lo tengo cambiado. Tampoco quiero llegar y terminar último”, admite entre risas.

ad5526c8-298d-430e-b0ce-89db67e3fb34

Willy dejó el alto rendimiento en 2022. Tras ese retiro formal, corrió una temporada más en máster, hasta que el trabajo en el Gobierno terminó por absorberlo todo. “No tenía tiempo para entrenar, para arreglar la bici, para nada”, dice . Hoy la historia es otra, ya que lleva quince días de preparación, pedalea dos horas diarias y suma gimnasio antes de entrar a trabajar o por la noche. “Cuesta, los años pesan, el esfuerzo es mayor y el cuerpo no ayuda como antes, pero está bueno. Es sacarte la espina y hacer algo distinto”.

El plan inmediato es simple y ambicioso a la vez. Debutar en enero, sumar rodaje y llegar en forma a la Vuelta a San Juan Máster, prevista para febrero. “Ahí fue donde me retiré. Ahí dejé de correr. Y quiero estar”, confiesa. Lo hará con un equipo propio, pensado más como grupo que como estructura profesional. “La idea es juntarnos, pasarla bien, volver a hablar el mismo idioma. Ya aparecerán los chicos que corrieron conmigo, gente de mi época”, agrega.

Hablar de Willy Lucero es hablar de embalajes furiosos. Ganó 51 veces en la ruta, fue un velocista nato, de esos que se jugaban la vida en los últimos metros. Su historia grande empezó temprano: a los 18 años ya era protagonista y, tras una Doble Los Berros inolvidable, Sergio Valdez lo llevó a la pista, donde descubrió su verdadera condición. Luego llegaron los años dorados con el equipo de la Municipalidad de Rawson, las clásicas, las vueltas y un palmarés que lo convirtió en animador permanente del ciclismo argentino.

Ganó la Mendoza–San Juan, la Doble Media Agua, etapas en la Vuelta a San Juan, el Giro del Sol, la Doble Bragado y la Vuelta del Uruguay. Fue líder, sprinter temido y referencia dentro y fuera de la ruta. Por eso, ahora su retorno no pasa inadvertido.

“A la elite no volvería nunca más. Cuando una etapa se cierra, se cierra. Sería mucho lo que habría que pelear y no hay chance”, sentencia.

En esta nueva aventura sobre ruedas su familia está al pie del cañón. Su hijo, también ciclista, celebra la vuelta a ese lenguaje compartido. “Está bueno porque volvemos a hablar de lo mismo, a entrenar, a compartir”, cuenta. No hay presiones ni exigencias externas, solo las ganas de volver a sentir el pulso del pelotón.

Temas
Seguí leyendo

Mansur volvió a imponerse en Godoy Cruz y asumirá la conducción del club por cuatro años

TC Pick Up: Canapino hizo historia y se quedó con el campeonato en una definición electrizante

El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Los imperdibles memes por la consagración de Estudiantes en el Clausura frente a Racing

¡Estudiantes es campeón del Torneo Clausura 2025! En un partido interminable, le ganó a Racing en los penales

Tobías Martínez cierra su temporada en el Mouras con una clasificación complicada

"La Bruja" Verón fue la estrella en la popular de Estudiantes, en medio de insultos contra el "Chiqui" Tapia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detras del autito de coleccion que llego a las manos de franco colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados
Judiciales

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados

Fuente: Diario Uno
Ola delictiva

Encerrona a mano armada en Chile: le robaron la camioneta y todo a una familia mendocina

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lunes con sol y buena temperatura en San Juan: así arrancará la semana
Clima

Lunes con sol y buena temperatura en San Juan: así arrancará la semana

El origen de un proyecto audiovisual sanjuanino que abre camino en el cine LGBTQ+ con un reconocimiento nacional
Ficción local

El origen de un proyecto audiovisual sanjuanino que abre camino en el cine LGBTQ+ con un reconocimiento nacional

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no aceptaron el juicio abreviado
Judicial

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no aceptaron el juicio abreviado

La obstetra Daniela Saldívar y el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, médicos condenados por mala praxis en San Juan.  video
Percepciones

San Juan, con opiniones divididas sobre los casos de mala praxis