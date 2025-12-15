En tiempos donde muchas veces el foco del fútbol se pone en la polémica, un gesto simple volvió a poner en valor el costado más genuino del deporte. Durante el cruce de ida del Torneo Regional Amateur entre Unión de Villa Krause y General Belgrano de Media Agua, jugado en Rawson, una sorpresiva acción terminó llevándose todos los aplausos.
Michel, un hincha de Unión conocido y muy querido por la familia azul, fue quien tomó una pelota que había salido del campo de juego en el cruce de ida del Torneo Regional Amateur, disputado en el Sur sanjuanino. Al advertir que se trataba de una pelota oficial del partido, no dudó en devolverla de inmediato para que el encuentro pudiera continuar con normalidad, en una muestra de respeto y fair play.
El gesto no pasó desapercibido para la dirigencia del club sarmientino. Este domingo, después de la revancha en Villa Krause, el presidente de General Belgrano, Raúl Salinas, decidió obsequiarle una pelota a Michel, como forma de agradecerle y reconocer su actitud, más allá de los colores y del resultado deportivo. La acción fue recibida con emoción y aplausos por los demás hinchas.
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson En el partido de ida del Torneo Regional Amateur entre Unión y General Belgrano, disputado en Cochagual, una escena sencilla dejó un mensaje grande. Michel, un hincha muy querido por la familia de Unión, tomó una pelota que había salido del campo de juego y, al notar que era oficial del partido, la devolvió sin dudar. La acción no pasó desapercibida. Este domingo, el presidente de General Belgrano, Raúl Salinas, tuvo un gesto que cruzó camisetas y le regaló una pelota a Michel, para que pueda seguir disfrutando de su pasión por el fútbol. Más info en @tiempodesanjuan #unio #gesto #regalo #video #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram