Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson

En tiempos donde muchas veces el foco del fútbol se pone en la polémica, un gesto simple volvió a poner en valor el costado más genuino del deporte. Durante el cruce de ida del Torneo Regional Amateur entre Unión de Villa Krause y General Belgrano de Media Agua, jugado en Rawson, una sorpresiva acción terminó llevándose todos los aplausos.

Michel, un hincha de Unión conocido y muy querido por la familia azul, fue quien tomó una pelota que había salido del campo de juego en el cruce de ida del Torneo Regional Amateur, disputado en el Sur sanjuanino. Al advertir que se trataba de una pelota oficial del partido, no dudó en devolverla de inmediato para que el encuentro pudiera continuar con normalidad, en una muestra de respeto y fair play.

El gesto no pasó desapercibido para la dirigencia del club sarmientino. Este domingo, después de la revancha en Villa Krause, el presidente de General Belgrano, Raúl Salinas, decidió obsequiarle una pelota a Michel, como forma de agradecerle y reconocer su actitud, más allá de los colores y del resultado deportivo. La acción fue recibida con emoción y aplausos por los demás hinchas.