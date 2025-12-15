Gerardo Tivani se impuso en el Sur sanjuanino y ganó la Doble Media Agua

Gerardo Tivani volvió a escribir su nombre en una de las competencias más tradicionales del ciclismo de ruta sanjuanino. Este domingo, el corredor de la Municipalidad de Pocito se adjudicó la Doble Media Agua y celebró por tercera vez en una prueba que conoce a la perfección.

La carrera, correspondiente a la cuarta fecha del calendario de ruta local, estuvo condicionada por el viento sur y presentó un final exigente en Los Berros. El público acompañó en gran número una jornada que volvió a ratificar la vigencia de la clásica más antigua del calendario provincial.

La victoria de Tivani se suma a un historial cargado de nombres ilustres. El último campeón había sido Leonardo Cobarrubia, actual campeón argentino, quien también venía de imponerse en la Doble Cerrillo, confirmando el alto nivel competitivo que ofrece esta prueba.

