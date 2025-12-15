lunes 15 de diciembre 2025

Ciclismo

Gerardo Tivani se impuso en el Sur sanjuanino y ganó la Doble Media Agua

El capitán del equipo Municipalidad de Pocito se quedó con la 98ª edición de la clásica sanjuanina y alcanzó su tercer triunfo personal, tras los conseguidos en 2016 y 2019.

Por Redacción Tiempo de San Juan
576603803_25461476730136922_6766158860946124340_n

Gerardo Tivani volvió a escribir su nombre en una de las competencias más tradicionales del ciclismo de ruta sanjuanino. Este domingo, el corredor de la Municipalidad de Pocito se adjudicó la Doble Media Agua y celebró por tercera vez en una prueba que conoce a la perfección.

La carrera, correspondiente a la cuarta fecha del calendario de ruta local, estuvo condicionada por el viento sur y presentó un final exigente en Los Berros. El público acompañó en gran número una jornada que volvió a ratificar la vigencia de la clásica más antigua del calendario provincial.

La victoria de Tivani se suma a un historial cargado de nombres ilustres. El último campeón había sido Leonardo Cobarrubia, actual campeón argentino, quien también venía de imponerse en la Doble Cerrillo, confirmando el alto nivel competitivo que ofrece esta prueba.

Temas
