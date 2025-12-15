lunes 15 de diciembre 2025

En lo más alto

San Juan hizo historia en la natación nacional

Finalizó el Campeonato República de Natación con récord en participantes. Es la primera vez que en San Juan se disputa el certamen formativo más importante del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
cbdc6082-9c5d-4c13-b3bf-c5f8590b2aa4

El pasado fin de semana culminó con éxito el Campeonato República de Natación, competencia que por primera vez en su historia se desarrolló en la provincia de San Juan. El evento tuvo como escenario las instalaciones de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y significó un hito para el deporte acuático local y nacional.

El campeonato fue organizado de manera conjunta por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, con la fiscalización oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), garantizando un desarrollo de primer nivel en lo deportivo y organizativo.

Esta edición reunió a los mejores nadadores del país de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015, consolidándose como una verdadera fiesta de la natación argentina. Con la participación de alrededor de 911 deportistas de 144 clubes, el Campeonato República 2025 marcó un récord absoluto de asistencia y se convirtió en el certamen de natación más grande realizado en el interior del país.

En el aspecto competitivo, el programa incluyó un total de 100 pruebas, con un alto nivel técnico y gran paridad entre las instituciones participantes. La tabla general de posiciones quedó en manos del Municipio de Lomas de Zamora, que se consagró campeón con 445 puntos. El segundo lugar fue para Unión de Santa Fe, con 411,5 unidades, mientras que el tercer escalón del podio lo ocupó Natación SAGVB, con 343 puntos.

La ceremonia de cierre contó con la participación del Secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, el Presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone, el Director de Nautica y Deportes al Aire Libre, Jorge Maldonado, y los asesores Gonzalo Tellechea y Martín Gonzalez.

En cuanto a la representación sanjuanina, la mejor institución local fue Ausonia, que finalizó en el puesto número 26 del clasificador general, sumando una valiosa experiencia en un certamen de máxima exigencia y jerarquía nacional.

