Polideportivo

San Juan dio inicio al histórico Campeonato República de Natación

Con 900 nadadores de todo el país, la edición 2025 marca un récord absoluto y convierte al certamen en el más grande realizado en el interior argentino.

cc76a818f3cde20913d2969cc7330f16_L

San Juan vivió este miércoles un evento sin precedentes en su calendario deportivo: comenzó oficialmente el Campeonato República de Infantiles y Menores, el torneo más importante de la natación argentina para estas categorías, que por primera vez tiene como sede a nuestra provincia.

El campeonato es organizado en conjunto por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la UNSJ, a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, con la fiscalización oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

El acto de apertura contó con la presencia del Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el Secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer; el Presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el Presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), Sergio Antonini; la Secretaria de Bienestar Universitario de la UNSJ, Florencia Ficcardi; y autoridades del Gobierno provincial.

Por primera vez en su historia, San Juan recibe este prestigioso campeonato, que reúne a los mejores nadadores de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015. La competencia se desarrolla en la pileta olímpica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), un escenario de nivel profesional que vuelve a ratificar el crecimiento deportivo de la provincia.

Desde el lunes 8, las delegaciones comenzaron a arribar y realizaron entrenamientos previos. Además, la UNSJ habilitó de manera exclusiva la pileta climatizada, destinada a las sesiones de calentamiento y ablande de los deportistas.

Cronograma de competencia

  • Miércoles 10: inicio de actividades a las 14:00.
  • Jueves, viernes y sábado – doble turno:
    • Mañana (8:00 a 12:30): Infantiles 1 y 2 (2014 y 2015)
    • Tarde (14:00 a 20:30): Menores 1 y 2 (2012 y 2013)

El movimiento generado por el torneo será significativo. Entre nadadores, entrenadores, delegados y acompañantes, se calcula la llegada de alrededor de 2.000 personas a la provincia. Este flujo dinamiza de manera directa a los sectores hotelero, gastronómico y turístico, generando un impacto positivo para toda la comunidad.

El público podrá disfrutar de cada jornada con entrada libre y gratuita, accediendo por calle Paula Albarracín de Sarmiento, en el Complejo Deportivo de la UNSJ.

Con una participación histórica, un escenario de primer nivel y miles de visitantes, San Juan se prepara para vivir el evento de natación más grande de su historia. Este campeonato no solo posiciona a la provincia en la agenda deportiva nacional, sino que reafirma su capacidad para recibir y organizar competencias de clase internacional.

