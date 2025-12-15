lunes 15 de diciembre 2025

Viral en redes

Los hinchas de Godoy Cruz le hicieron un exigente pedido al nuevo presidente: "Queremos volver"

Tras las elecciones que consagraron a José Mansur como nuevo presidente, un hincha tomó la palabra y dejó un claro mensaje. El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de los comicios en Godoy Cruz, que tuvieron tres listas en competencia y finalizaron con la elección de José Mansur como nuevo presidente, el clima estuvo lejos de ser festivo. En medio del proceso, un hincha se transformó en vocero del sentir de una gran parte de los socios y dejó una reflexión tan cruda como directa. Si bien destacó el valor democrático de poder elegir, remarcó que la situación actual del club no permite celebraciones: “No hay nada para festejar”, lanzó.

Foto Gentileza MDZ. 
El mensaje fue claro y apuntó directamente a la nueva conducción. “Queremos ser escuchados porque estamos donde no queremos estar”, expresó el simpatizante, reflejando el malestar que atraviesa a gran parte del mundo tombino. El reclamo no se centró únicamente en los resultados deportivos, sino también en la necesidad de un proyecto que vuelva a identificar al club con su gente y con una idea clara de futuro para regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

La frase que resonó con más fuerza fue tan simple como contundente: “Queremos volver”. El video.

Embed - LAS PALABRAS DE UN HINCHA DEL TOMBA AL NUEVO PRESIDENTE José Mansur es el nuevo presidente de Godoy Cruz. El conjunto mendocino tendrá una nueva dirigencia que afrontará el 2026 en la Primera Nacional. Tras los resultados en las elecciones, este hincha del Tomba se acercó hacia el dirigente ganador y le dijo algunas palabras.
@_manoamano.ok

LAS PALABRAS DE UN HINCHA DEL TOMBA AL NUEVO PRESIDENTE José Mansur es el nuevo presidente de Godoy Cruz. El conjunto mendocino tendrá una nueva dirigencia que afrontará el 2026 en la Primera Nacional. Tras los resultados en las elecciones, este hincha del Tomba se acercó hacia el dirigente ganador y le dijo algunas palabras. Nabila Barta en X. #mendoza #godoycruz #afa #futbol #fyp

sonido original - Mano a Mano

Dejá tu comentario

