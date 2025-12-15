lunes 15 de diciembre 2025

Hockey sobre patines

San Jorge de Chile y Valenciano de San Juan son campeones del Mundialito de Bancaria 2025

El famoso campeonato infantil de hockey sobre patines celebró su 36° edición con 700 participantes de Argentina, Chile y Colombia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con el estadio cubierto Aldo Cantoni como sede principal, el cual estuvo repleto de jóvenes hockistas acompañados por sus familias, el sábado 13 de diciembre por la noche concluyó exitosamente la 36° edición del Mundialito de Bancaria.

El tradicional torneo infantil e internacional de hockey sobre patines reunió durante una semana a 72 equipos con un total de 700 participantes, provenientes de distintas provincias argentinas, de Chile y también de Colombia. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, presenciaron la entrega de premios.

Las sedes donde se jugó el torneo fueron cinco y funcionaron simultáneamente entre sí. Al estadio Cantoni se sumó Bancaria, Club Barrio Rivadavia, Lomas de Rivadavia y Estudiantil.

Las categorías del campeonato fueron dos: Mini masculino y Sub 13 femenino. Los campeones 2025 fueron HC San Jorge de Chile, en damas, y Valenciano de San Juan, en varones. En femenino, el elenco chileno venció 1-0 a Huarpes en la final; en masculino, la Barraca triunfó ante los anfitriones de Bancaria Negro por 3-0.

El Mundialito fue organizado por Club Unión Deportiva Bancaria de Rivadavia, fiscalizado por Federación Sanjuanina de Patín, avalado por Confederación Argentina de Patinaje, y auspiciado principalmente por el Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

