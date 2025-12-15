Un equipo del ascenso le hizo una oferta tentadora a Wanchope Ábila y podría ser rival de San Martín

Con la negativa del técnico de Huracán, Ramón Wanchope Ábila se irá de Parque Patricios, aunque podría arrancar el próximo año muy cerca de sus pagos. Es que Racing de Córdoba le hizo una oferta tentadora para pelear por el ascenso en la Primera Nacional.

El goleador (36), que tuvo un discreto tercer ciclo en el Globo (19 partidos, solo uno como titular y ningún gol), avisó que está “impecable” y no se le pasa por la cabeza la idea del retiro. Todavía no rescindió su contrato, pero en las próximas semanas arreglará su salida en buenos términos. Por eso, en Nueva Italia tomaron nota de su situación y su presidente Manuel Pérez le presentó una propuesta formal para que sea refuerzo con vistas al 2026.

El experimentado delantero agradeció y pidió unos días para analizar el ofrecimiento y terminar de definir el futuro de su carrera. La Academia no es el único pretendiente, sino que hay otros clubes que iniciaron gestiones en los últimos días para incorporarlo.

Si bien no será fácil convencerlo, en Racing de Córdoba se ilusionan con que se pueda sumar al plantel de Pablo Fornasari, quien ya dio el visto bueno. Sería la segunda experiencia en su provincia, pues ya defendió los colores de Instituto, equipo del cual es hincha confeso, hace más de una década y media.