El sanjuanino Thomas Castañeda Maldonado ganó en Uruguay

Apenas pasó una semana de la disputa del Campeonato Iberoamericano en Barra de Maldonado, Uruguay, donde ocupó el quinto puesto y el sanjuanino Thomas Castañares Maldonado decidió quedarse en aquel país para disputar la Copa Regional de Desarrollo del Triatlón Mundial 2025, esta vez en Playa El Sauzal.

Informe Canchas duras, el principal problema: un profesional explicó cuáles son las lesiones más comunes en el fútbol sanjuanino

Historia Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson

Fueron 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de pedestrismo para 31 triatletas de 14 países que tomaron parte de la competencia, correspondiendo el número uno a Thomas que fue un presagio del lugar que ocuparía al final.

“En la natación me fue muy bien y pude salir adelante con catorce segundos de ventaja; en el ciclismo me encontré con un circuito que era bastante técnico, pero me sentí muy bien, tuve un andar sólido y pude estirar la ventaja,

Al bajarme de la bici, tenía una buena diferencia a mi favor, por lo que corrí con tranquilidad, gestionando esa ventaja que tenía”.

Castañeda Maldonado ganó con una ventaja de un minuto y nueve segundos sobre el ecuatoriano Chica Pérez y un minuto treinta y seis segundos sobre el tercero, Gerald Rojas, de Costa Rica.

Este triatlón fue el último del año para Thomas, quien de inmediato comenzará su pretemporada, ya que tiene planificado hacer un bloque de varias copas continentales para poder sumar puntos en el ranking mundial, tal como ocurrió este fin de semana.

Posteriormente, la idea es comenzar el ciclo olímpico en mayo con copas mundo con el objetivo de buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos. En los diferentes rankings a nivel internacional, Castañeda Maldonado figura 45° a nivel Continental; 153° en la Serie del Campeonato Mundial de Triatlón y 205° En el ranking mundial.

“Ahora voy a estar entrenando en Argentina y Chile y quizás -aunque no es muy seguro aún- vaya a México nuevamente en marzo-abril aproximadamente”, finalizó el triatleta sanjuanino.

Copa Regional de Desarrollo del Triatlón Mundial 2025

1° Thomas Castañeda Maldonado – Argentina – 56m56s

2° Thomas Chica Pérez – Ecuador – 58m05s

3° Gerald Rojas Carvajal – Costa Rica – 58m32s

4° Bautista Arbizu – Argentina – 58m59s

5° Aaron Hernández – Venezuela – 59m10s

6° Oliver Batista – Panamá – 1h01m12s

7° Santino Calderón – Argentina – 1h01m15s

8° Christiaan Jansen – Aruba – 1h02m03s

9° Anderson Tohom – Guatemala – 1h02m21s

10° Mariano Nogueras – Puerto Rico – 1h02m38s