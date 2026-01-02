viernes 2 de enero 2026

Impactante

Pánico en México por un fuerte temblor: en video, así se movió el Ángel de la Independencia

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes por la mañana a amplias regiones de México, se sintió con fuerza en Ciudad de México y generó momentos de alarma. Videos viralizados en redes sociales mostraron el visible movimiento del Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos del país, aunque las autoridades descartaron daños estructurales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las primeras horas de este viernes 2 de enero se vivieron con tensión en México tras un fuerte temblor que sorprendió a millones de personas mientras comenzaba la jornada. El movimiento, de magnitud 6,5, se sintió con claridad en amplias regiones del país y generó escenas de alarma, especialmente en Ciudad de México.

El temblor ocurrió a las 7:58 de la mañana (hora local) y tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, al sur del territorio mexicano, según informaron los organismos oficiales. En la capital, el sacudón fue suficiente para activar protocolos de emergencia, provocar evacuaciones preventivas y alterar momentáneamente la rutina diaria.

Incluso actividades oficiales se vieron interrumpidas. La tradicional conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum debió ser suspendida de manera preventiva mientras se evaluaba la situación, en una muestra del impacto que tuvo el fenómeno en los primeros minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopezdoriga/status/2007131883839406226&partner=&hide_thread=false

Con el correr de los minutos, las redes sociales se llenaron de videos que captaron uno de los momentos más impactantes del sismo: el visible balanceo del Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de Ciudad de México.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InformaCosmos/status/2007135446237884841&partner=&hide_thread=false

Las grabaciones, tomadas desde distintos puntos del Paseo de la Reforma, mostraron cómo la estructura se movía de forma perceptible, generando preocupación entre vecinos y usuarios de todo el continente. Las imágenes se viralizaron rápidamente y se convirtieron en uno de los temas más comentados del día.

Tras las primeras inspecciones, las autoridades mexicanas informaron que no se detectaron daños estructurales en el monumento. Equipos técnicos realizaron controles preventivos en la zona para descartar riesgos y llevar tranquilidad a la población.

