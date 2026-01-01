jueves 1 de enero 2026

Reconocimiento internacional

Milei quedó segundo en un ranking global de líderes y el Gobierno celebró el reconocimiento

El Presidente fue elegido por los lectores de un prestigioso diario británico como uno de los dirigentes más destacados a nivel global. Funcionarios nacionales elogiaron el impacto de su gestión y el cambio de imagen del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei recibió un fuerte espaldarazo internacional al ser ubicado entre los dirigentes más destacados del mundo en un ranking elaborado por los lectores del diario británico The Telegraph. La noticia no pasó inadvertida en la Casa Rosada y generó una inmediata reacción de celebración por parte de funcionarios del Gobierno nacional.

Según la votación del público del medio inglés, Milei se ubicó en el segundo puesto del listado, solo por detrás de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y superando a otros líderes de peso internacional. El resultado fue interpretado por el oficialismo como una señal del posicionamiento que logró el país en el escenario global.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el momento político que atraviesa la Argentina y pidió valorar la actual gestión presidencial. En un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que el reconocimiento refleja un giro profundo respecto de años anteriores y llamó a “aprovechar cada minuto” del actual mandato.

En la misma línea, el canciller Pablo Quirno subrayó que tanto Milei como Meloni integran el podio de líderes más valorados tanto por los lectores como por la línea editorial del diario británico. Para el jefe de la diplomacia argentina, este respaldo internacional responde a la defensa de valores que consideró centrales, como la libertad, la vida y la propiedad privada.

También se sumó a las felicitaciones el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien remarcó el contraste entre la imagen actual del país y la que proyectaba años atrás. Según expresó, el reconocimiento internacional evidencia un cambio profundo en la percepción global de la Argentina.

Por su parte, el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, celebró el podio conformado por Meloni, Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump, al que definió como una señal del rumbo político que gana respaldo a nivel mundial.

Desde el Gobierno interpretaron el ranking como un aval externo a la gestión de Milei y al rumbo elegido, destacando que la figura del Presidente logró instalarse entre los líderes con mayor apoyo internacional en apenas dos años.

