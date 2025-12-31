miércoles 31 de diciembre 2025

Dos trenes que llevaban turistas a Machu Picchu chocaron de frente: hay un muerto y 40 heridos

La víctima fatal es uno de los maquinistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos trenes que llevaban turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu, la joya del turismo de Perú, chocaron este martes y causaron la muerte de una persona y al menos 40 heridos. Lo informó AFP. La víctima fatal es uno de los maquinistas.

El general Julio Becerra, jefe de la región policial de Cusco, dijo a la prensa local que la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se produjo a la altura del distrito de Vilcabamba, en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina.

“No recuerdo ningún choque de este tipo en el pasado”, indicó Becerra.

Tras el despliegue de agentes de la Policía Nacional, se confirmó que el choque dejó un fallecido y 40 heridos.

El capitán Jhonatan Castillo Gonzales, de la región policial Cusco, dijo por teléfono a la agencia AP que se confirmó el fallecimiento del trabajador ferroviario Roberto Cárdenas Loayza, 61 años, maquinista de la empresa Inca Rail.

Y añadió que entre los heridos hay peruanos y extranjeros, pero no brindó más detalles.

image

Cómo fue el choque de trenes

El jefe policial aseguró que todavía no se conocen las razones de la colisión. Ninguna de las empresas de transporte ferroviario se pronunció sobre el hecho.

La ciudadela de Machu Picchu fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca.

Está ubicada en el sudeste del Perú, a 2490 metros de altura en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonas. Por día ingresan hasta 5600 personas, según datos oficiales.

