El color que tenés que poner en la billetera para atraer dinero y abundancia en 2026

Con la llegada del Año Nuevo , muchas personas buscan rituales y tradiciones para atraer buena energía y mejorar su situación económica. Y uno de los más consultados vuelve a estar en boca de todos: elegir el color adecuado para llevar en la billetera. Según el Feng Shui , este simple gesto puede ayudar.

Aunque existe la creencia de que el rojo o el azul son colores ideales para atraer plata, el Feng Shui sostiene otra cosa. Para esta filosofía oriental, el color que mejor representa el crecimiento económico, la estabilidad y la abundancia es el verde. Su vínculo con la naturaleza, la renovación y la energía del dinero lo convierte en el tono más recomendado para comenzar el año con buenas vibras financieras.

El ritual de la billetera para Año Nuevo 2026

Uno de los rituales más populares para la noche del 31 de diciembre consiste en colocar un billete verde dentro de la billetera antes de la medianoche. La tradición indica que ese billete no debe gastarse durante todo el 2026, ya que funciona como un amuleto de prosperidad. Algunas personas suman una cinta verde o una hoja de laurel para potenciar el efecto y reforzar la intención de abundancia.

El orden también atrae abundancia

El Feng Shui no solo pone el foco en el color, sino también en el cuidado de la billetera. Mantenerla ordenada, sin papeles viejos, tickets innecesarios o tarjetas que no se usan, ayuda a que la energía del dinero fluya mejor. Incluso, hay quienes eligen estrenar billetera en Año Nuevo o regalar una con un billete adentro como símbolo de buenos deseos económicos.

Otros objetos que podés llevar para atraer prosperidad

Si no tenés un billete verde a mano, existen otros objetos que, según la creencia popular, también ayudan a atraer dinero y buena fortuna. Entre los más usados se encuentran la hoja de laurel, el trébol de cuatro hojas, una cinta verde, la piedra aventurina —conocida como la piedra de la abundancia— o una pequeña ramita de menta.

Con rituales simples y cargados de simbolismo, el Feng Shui propone arrancar el 2026 con una energía renovada. Elegir el color correcto para la billetera y cuidar los detalles puede ser el primer paso para un año marcado por la prosperidad y la abundancia.