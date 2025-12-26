viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Los Benvenuto del zodíaco: cuáles son los 3 signos más familieros

Hay tres signos que llevan el concepto de familia grabado en su ADN. Aquí te contamos quiénes son y por qué no pueden vivir sin su "tribu".

Por Mario Godoy
Hay signos que disfrutan mucho de compartir en familia por sobre todas las cosas.

Hay signos que disfrutan mucho de compartir en familia por sobre todas las cosas.

Para algunas signos, el éxito se mide en logros profesionales; para otras, se mide en la calidez de una mesa compartida. En el universo de la astrología, la configuración de los astros influye directamente en nuestras prioridades afectivas, es nuestros momentos de plenitud.

Lee además
Hay signos que están con el humor y la buena onda por el piso.
Lo dicen los astros

El 'Grinch' del zodiaco: los 3 signos que cerrarán el 2025 con el peor humor
Hay signos que aman estar al sol para broncearse.
Lo dicen los astros

Los 'hijos del sol': los 3 signos que no pueden vivir sin broncearse

Si bien todos apreciamos a nuestros seres queridos, hay tres signos que llevan el concepto de familia grabado en su ADN. Aquí te contamos quiénes son y por qué no pueden vivir sin su "tribu".

1. Cáncer: El protector eterno

Regido por la Luna, Cáncer es el arquetipo de la maternidad y el cuidado en el zodiaco. Para un canceriano, su casa no es solo un lugar, es su santuario y su refugio emocional.

  • Su fuerte: La memoria emocional. Son quienes guardan las fotos viejas, los recuerdos de la infancia y mantienen vivas las tradiciones.

  • En la convivencia: Son intuitivos y protectores. Si un miembro de la familia está mal, Cáncer lo sentirá antes de que se diga una palabra. Su prioridad siempre será que todos se sientan "a salvo".

2. Tauro: El pilar de estabilidad

Tauro, signo de tierra regido por Venus, entiende el amor a través de la presencia y la seguridad. No son de grandes discursos, sino de actos concretos: una cena deliciosa, un hogar confortable y la certeza de que siempre estarán ahí.

  • Su fuerte: La lealtad incondicional. Un Tauro rara vez rompe un lazo familiar; para ellos, la familia es la base sólida sobre la cual construyen todo lo demás.

  • En la convivencia: Son excelentes anfitriones. Valoran los rituales cotidianos, como el almuerzo del domingo, y se aseguran de que a su familia nunca le falte bienestar material ni emocional.

3. Capricornio: El constructor de legados

A menudo se los tilda de "fríos" por su enfoque en el trabajo, pero la realidad es que Capricornio trabaja duro por y para su familia. Como signo de tierra regido por Saturno, ven a la familia como una institución que debe ser protegida y respetada.

  • Su fuerte: El sentido del deber. Son el apoyo fundamental en momentos de crisis; el familiar al que todos llaman cuando se necesita una solución práctica y madura.

  • En la convivencia: Son los que transmiten valores y disciplina. Para un Capricornio, ver a sus hijos o hermanos prosperar es su mayor orgullo personal.

Temas
Seguí leyendo

¿Viene o no viene?: los 3 signos que más "vueltas" dan para juntarse con amigos

Los "fiesteros" de la recta final: estos son los 3 signos que más celebran el fin de año

Los reyes del agua: cuáles son los 3 signos que más disfrutan de una tarde de pileta

Poseídos por el espíritu de Papá Noel: los 3 signos que se consagran como los mejores anfitriones esta Navidad

¡Rarísimos! Cuáles son los tres signos que odian irse de vacaciones

¡Estrellas digitales!: estos tres signos son los dueños del brillo en Instagram

Descubrí el sabor de helado que te identifica según tu signo

Según tu signo, ¿qué deberías comer para Navidad?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.
Video

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Desde el Colegio de Psicólogos de San Juan adviertieron sobre un caso de ejercicio ilegal de la profesión en la provincia.
Atención

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Te Puede Interesar

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto
Delitos Especiales

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.
Orgullo local

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata

Balance de Navidad: en San Juan se registraron al menos 6 casos de personas heridas por el uso de pirotecnia.
Balance

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?
Bombazo en el hockey sobre patines

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen