Los 'hijos del sol': los 3 signos que no pueden vivir sin broncearse

Para muchos, el verano es sinónimo de aire acondicionado y refugio. Sin embargo, existe un grupo selecto de signos zodiacales que parecen funcionar a base de fotosíntesis . No es solo por el bronceado perfecto; para ellos, el contacto del sol con la piel es una recarga de energía vital, optimismo y bienestar emocional.

Lo dicen los astros Los "fiesteros" de la recta final: estos son los 3 signos que más celebran el fin de año

Lo dicen los astros ¿Viene o no viene?: los 3 signos que más "vueltas" dan para juntarse con amigos

Según los expertos en astrología, la relación con el "Astro Rey" depende en gran medida del elemento y el planeta regente de cada signo. Aquí te presentamos a los tres máximos entusiastas del sol:

1. Leo: El Rey bajo su propio dominio

No es ninguna sorpresa que Leo encabece la lista. Al ser el único signo regido directamente por el Sol, los leoninos sienten que la luz solar es su estado natural.

Por qué lo disfrutan: Para Leo, el sol es una fuente de validación y brillo. Estar bajo sus rayos les otorga esa "aura dorada" que tanto les gusta proyectar.

Su ritual: No es solo echarse a dormir; es un despliegue de estilo. Los mejores protectores, la reposera más cómoda y, por supuesto, el deseo de que todos noten su brillo al regresar.

2. Sagitario: Calor y aventura

Como signo de fuego, Sagitario tiene una conexión intrínseca con el calor, pero su amor por el sol está ligado a su espíritu libre y aventurero.

Por qué lo disfrutan: Para el arquero, tomar sol suele ser parte de un plan mayor: un día de playa en un país exótico, una caminata por la montaña o una tarde junto a la pileta con amigos. El sol representa la libertad y la expansión de sus horizontes.

Su ritual: Sagitario es el que se olvida de ponerse protector en los pies por estar distraído riendo o planeando su próximo viaje, pero siempre disfruta de la sensación de "quemar" energía.

3. Aries: El impulso vital

Aries es el primer signo del zodiaco y está regido por Marte. Su naturaleza es ardiente, impaciente y sumamente física.