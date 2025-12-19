viernes 19 de diciembre 2025

Lo dicen los astros

Los "fiesteros" de la recta final: estos son los 3 signos que más celebran el fin de año

Mientras que algunos signos ya están pensando en las vacaciones solitarias o en el descanso, otros activan un "modo festivo" que parece no tener fin.

Por Mario Godoy
Hay tres signos que se lo pasan muy bien maratoneando de despedidas de año.

Hay tres signos que se lo pasan muy bien maratoneando de despedidas de año.

Diciembre suele ser un mes de balances, pero para algunos, el balance se hace con una copa en la mano y rodeado de gente. Mientras que algunos signos del zodíaco ya están pensando en las vacaciones solitarias o en el descanso, otros activan un "modo festivo" que parece no tener fin.

Sin el protagonismo egocéntrico de otros signos, existe un tridente que destaca por su capacidad de disfrutar la conexión social, la novedad y la alegría del cierre de ciclo. Aquí te contamos quiénes son los tres signos que lideran el ranking de las despedidas de año.

1. Sagitario: El anfitrión del optimismo

No es casualidad que las fiestas coincidan con su temporada. Sagitario es el signo del entusiasmo y la aventura, y para ellos, una despedida de año es la celebración de estar vivos y listos para lo que viene.

  • Su perfil: Regidos por Júpiter, los sagitarianos ven cada brindis como una oportunidad de expansión. No se cansan de las reuniones porque, para ellos, la fiesta es una experiencia filosófica de libertad.

  • En el evento: Son los que proponen juegos, los que bailan hasta el amanecer y los que convencen a los más tímidos de sumarse a la pista.

2. Acuario: El alma de las reuniones grupales

A diferencia de otros, Acuario no busca ser el centro de atención, pero ama la energía de los grupos. Para el aguador, el fin de año es el momento ideal para celebrar la amistad y los ideales compartidos.

  • Su perfil: Como signo de aire y regente de lo colectivo, Acuario disfruta de la diversidad de las despedidas (el brindis del club, la cena con excompañeros, la fiesta temática). Le encanta lo fuera de lo común.

  • En el evento: Es quien trae la propuesta original o el tema de conversación más disruptivo. Disfruta conectando a personas de distintos círculos y se siente en su salsa en ambientes donde reina la camaradería y la innovación.

3. Géminis: El maratonista de eventos

Si hay alguien que tiene la agenda de diciembre explotada y no cancela ninguna cita, es Géminis. Su curiosidad innata lo lleva a querer estar en todos lados para no perderse de nada.

  • Su perfil: Para Géminis, las despedidas son el escenario perfecto para su deporte favorito: la comunicación. Les encanta el "picoteo" social, saltar de una charla a otra y enterarse de todas las novedades del año.

  • En el evento: Es el comunicador por excelencia. Puede hablar con el jefe, con el mozo y con el invitado desconocido en la misma noche, haciendo que todos se sientan integrados gracias a su rapidez mental y buen humor.

