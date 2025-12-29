lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Conmoción por la muerte de tres argentinas en un naufragio sobre el río Paraná

Tres mujeres perdieron la vida, una de ellas menor de edad; mientras que buscaban a un hombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El departamento de Ñeembucú, Paraguay, fue escenario de una intensa búsqueda tras un fatal naufragio que enlutó a una familia argentina este fin de semana y en el que tres mujeres perdieron la vida.

Lee además
trump hablo con putin y luego se reunio con zelenski en florida: ee.uu. busca cerrar un acuerdo de paz por ucrania
Relaciones internacionales

Trump habló con Putin y luego se reunió con Zelenski en Florida: EE.UU. busca cerrar un acuerdo de paz por Ucrania
violento vuelco camino a coquimbo dejo dos personas atrapadas
Siniestro

Violento vuelco camino a Coquimbo dejó dos personas atrapadas

La tragedia ocurrió luego de que la lancha que las trasladaba de regreso a nuestro país sucumbiera ante las malas condiciones climáticas en el paraje Valle Encantado de la zona fronteriza.

Según el reporte de las autoridades de la Comisaría 16 de Cerrito, la precaria embarcación no resistió las ráfagas de viento y la fuerte corriente generada por las tormentas del sábado por la noche.

Mientras que dos menores de edad (11 y 16 años) fueron salvados por pescadores locales que acudieron al grito de auxilio, la tragedia se cobró la vida de las hermanas Maidana Careaga y de una menor de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando el grupo regresaba hacia Argentina tras pasar el día en una isla turística cerca de la localidad de Cerrito.

Actualmente, la Prefectura paraguaya mantiene desplegado un equipo de búsqueda para localizar a un hombre que viajaba en el mismo contingente y que aún no ha sido hallado.

En este sentido, las autoridades recomendaban extrema precaución en la navegación por la zona debido a la inestabilidad climática que persiste en la cuenca del Paraná.

Quiénes eran las argentinas que murieron en un naufragio en el río Paraná

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas estaban regresando de un día de recreación en las islas del Paraná cuando la embarcación, que no sería apta para navegar con corrientes fuertes, volcó en medio de lluvia y vientos, complicando el regreso hacia Argentina.

Las identidad de las víctimas:

  • Sandra Elizabeth Maidana Careaga: una de las mayores de edad que falleció en el río. Su nombre aparece entre las identificadas por las fuentes policiales y la prensa local.
  • Luz Rocío Maidana Careaga: familiar de Sandra, también mayor de edad y víctima del naufragio.
  • Nahiara Ailin Maidana Alfaro: la más joven de las víctimas, menor de 18 años.
Seguí leyendo

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés, a los 91 años

Devastador accidente en Brasil dejó once víctimas fatales

Primero los sanjuaninos, ahora los mendocinos: delincuentes se robaron otra camioneta en La Serena

GhostPairing, el nuevo ataque digital que roba cuentas de WhatsApp sin necesidad de duplicar la SIM

Donald Trump, en estado puro: "Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical"

El Papa León XIV y su primera misa de Navidad: condenó las guerras en curso

Trump confirmó el inicio de ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Una de las grandes plataformas mundiales de videojuegos tuvo una caída global

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

Te Puede Interesar

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó mano dura en Flagrancia
Ministerio Público

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó "mano dura" en Flagrancia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Relevamiento

Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

El beneficio que permite pagar en cuotas el consumo eléctrico a empresas incluye a firmas como bodegas, mosteras y frigoríficos.
En San Juan

Las empresas agroindustriales podrán pagar la energía en cuotas durante los meses de más consumo

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave