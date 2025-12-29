Conmoción por la muerte de tres argentinas en un naufragio sobre el río Paraná

El departamento de Ñeembucú, Paraguay , fue escenario de una intensa búsqueda tras un fatal naufragio que enlutó a una familia argentina este fin de semana y en el que tres mujeres perdieron la vida.

La tragedia ocurrió luego de que la lancha que las trasladaba de regreso a nuestro país sucumbiera ante las malas condiciones climáticas en el paraje Valle Encantado de la zona fronteriza.

Según el reporte de las autoridades de la Comisaría 16 de Cerrito, la precaria embarcación no resistió las ráfagas de viento y la fuerte corriente generada por las tormentas del sábado por la noche.

Mientras que dos menores de edad (11 y 16 años) fueron salvados por pescadores locales que acudieron al grito de auxilio, la tragedia se cobró la vida de las hermanas Maidana Careaga y de una menor de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando el grupo regresaba hacia Argentina tras pasar el día en una isla turística cerca de la localidad de Cerrito.

Actualmente, la Prefectura paraguaya mantiene desplegado un equipo de búsqueda para localizar a un hombre que viajaba en el mismo contingente y que aún no ha sido hallado.

En este sentido, las autoridades recomendaban extrema precaución en la navegación por la zona debido a la inestabilidad climática que persiste en la cuenca del Paraná.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas estaban regresando de un día de recreación en las islas del Paraná cuando la embarcación, que no sería apta para navegar con corrientes fuertes, volcó en medio de lluvia y vientos, complicando el regreso hacia Argentina.

